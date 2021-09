Gus Johnson l’a perdu contre la fin de l’INT de Penn State dans le Wisconsin bouleversé

in

Le match Big Ten de samedi entre le n ° 19 de Penn State et le n ° 12 du Wisconsin était tout au sujet de la défense – ou plutôt, une abondance de luttes offensives, selon la façon dont vous le regardez. Après être entrés à la mi-temps avec un score énorme de 0-0, les Nittany Lions ont réussi une surprise de 16-10 sur la route en grande partie grâce à des interceptions consécutives, y compris une fin de match.

Et le diffuseur de FOX Sports, Gus Johnson, a eu un appel parfait et par excellence pour l’un d’entre eux.

Penn State est entré en premier sur le tableau au début de la seconde moitié et a repris l’avantage presque au milieu du quatrième quart avec la course de touché de deux verges du porteur de ballon junior Noah Cain. Les Nittany Lions ont raté le point supplémentaire, ce qui signifie que le Wisconsin n’a pas eu à réaliser quelque chose de miraculeux pour gagner.

Mais la défense de Penn State a joué un rôle important lors des deux derniers entraînements des Badgers, éliminant le quart-arrière de deuxième année Graham Mertz à deux reprises dans le territoire de Penn State pour sécuriser le bouleversement.

Avec environ deux minutes et demie à jouer, le sécurité senior de Penn State Jaquan Brisker a intercepté la passe de Mertz pour le quatrième et le but et a réalisé un énorme retour de 41 verges.

Et à la manière de Gus Johnson, le diffuseur a eu un appel phénoménal :

LA DÉFENSE DE L’ÉTAT DE PENN LE FAIT ENCORE @PennStateFball pic.twitter.com/HcPIOzoYnH – FOX College Football (@CFBONFOX) 4 septembre 2021

«Le quart-arrière de deuxième année recule, le fait flotter à l’intérieur. Et c’est intercepté ! Plus rapide ! Wowwwww ! Plus rapide ! Quel match! État de Pennsylvanie ! La défense! La défense!”

Le classique Gus Johnson ne fait que crier des exclamations, comme le font tant de fans de football universitaire devant leur propre téléviseur. Et dans un match sans grande attaque, il a profité de ces gros jeux défensifs.

Penn State n’a pas pu capitaliser sur le chiffre d’affaires et a fini par frapper, ce qui a donné au Wisconsin une chance de plus de marquer un touché gagnant et un point supplémentaire avec environ une minute à jouer.

Mais sur les troisième et 17 de la ligne de 32 verges de Penn State, Mertz a lancé une autre interception, et cette passe a été captée par la sécurité senior Ji’Ayir Brown pour mettre fin au match et bouleverser les Badgers.

😱 @PENNSTATEFBALL AVEC UN AUTRE INT POUR GAGNER LE JEU AU CAMP RANDALL !!! pic.twitter.com/jARAxZ6BwV – FOX College Football (@CFBONFOX) 4 septembre 2021

Les deux interceptions étaient incroyables – à moins que vous ne soyez un fan du Wisconsin – mais l’appel de Johnson du premier finira sûrement par être l’un de ses meilleurs cette saison.

