Gus Poyet sur la rivalité Chelsea vs Tottenham. Il a joué pour les deux, mais ne favorise qu’une seule équipe

Il n’y a pas d’amour perdu entre les équipes à Londres, des violentes rencontres entre West Ham et Millwall aux compétitions sans amour entre Tottenham et Chelsea.

Soyons juste, les Spurs et les Blues se détestent. Au cœur même. Chelsea a même ajouté son aversion pour les Spurs dans son hymne d’avant-match « Liquidator ». Chose lourde.

Quelqu’un a joué pour eux deux et était prêt à nous donner son verdict sur les questions clés, telles que « qui a la meilleure mascotte ? » et quel terrain a les meilleures toilettes.

Ancien milieu de terrain uruguayen, Gus Poyet a joué à Chelsea entre 1997 et 2001 et a aidé les Bleus à remporter la FA Cup 2000 et la Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1998 avant de rejoindre Tottenham, son rival londonien, où il a terminé sa carrière.

getty

Poyet aime beaucoup deux de ses anciens clubs

En parlant de son séjour à Chelsea, Poyet a déclaré: « Je pense que nous étions une équipe qui a joué un excellent football, c’était beau à regarder et pour devenir champion, vous devez gagner des matchs d’une manière moche, tout ce qu’il faut pour obtenir trois points sur la table, nous n’étions pas cette équipe.

« Nous étions une équipe qui faisait vraiment plaisir aux gens à nous regarder et cela signifiait que nous devions bien jouer pour gagner des matchs. »

.

Poyet faisait partie de l’équipe qui a remporté le dernier trophée des Spurs

Et son séjour de trois ans à Tottenham suivi d’un an en tant que directeur adjoint où il a mené les Spurs à remporter la Coupe de la Ligue en 2008, a entraîné un limogeage malheureux.

Il est juste de dire que le départ a laissé un sentiment troublant pour le joueur de 53 ans.

L’homme lui-même nous a donné ses verdicts brutaux sur le club qui, selon lui, brille le plus.

FUTURS GARÇONS

La classe de 21 ? HUIT jeunes joueurs de Man United s’entraînent avec les pros seniors

BALLER

Subbed par Southgate, mais voici les raisons pour lesquelles Grealish peut remporter la Coupe du monde pour l’Angleterre

BOUCHON SUPÉRIEUR

Les gardiens ont-ils besoin de leur propre Ballon d’Or ? Nos candidats pour ‘Golden Gloves 2021’

JEUX DE LA FAIM

Leur patron était le meilleur sur FIFA et l’attaquant avait pris sa retraite…

BÂTON OU TOURNEZ

10 raisons pour lesquelles Lingard devrait acheter une bonne affaire de la fenêtre de transfert de janvier

CINQ VIVANTS

Le monde selon Gabby : Haaland ? Salah ? Top 5 des meilleurs joueurs du moment