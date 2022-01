Gustavo Adolfo Infante est infecté lors de son voyage à Cancun | .

En voyage, le journaliste de spectacles Gustavo Adolfo Infante est devenu contagieux, je le sais, et je vais le découvrir après avoir su que son test était positif, il a donc été isolé dans sa chambre pendant quelques jours.

Le célèbre présentateur de « De première main » il était en voyageant à États Unis et ensuite à Cancún, étant le dernier endroit où il a acquis cette condition.

« Il se sent comme le fr3gad@, comme si le canelo Álvarez m’avait donné une drisse, plusieurs d’entre nous avec qui nous avons voyagé ont testé le bug m@ldito », a avoué Gustavo.

le journaliste assure qu’au début il a ressenti des frissons, un gros rhume, un mal de gorge, de la fièvre et c’est pourquoi il a décidé d’avoir le test à laquelle il est sorti positif.

Le créateur de divertissement voyageait dans un groupe de 23 personnes dont seulement 3 n’étaient pas infectés.

Le célèbre journaliste a partagé une vidéo via son compte YouTube où il nous parlait de la situation, assurant qu’ils avaient dit qu’il était très sérieux mais que ce n’est pas tout à fait vrai, qu’il est stable et au repos.

De plus, dans la vidéo, on peut voir qu’il était allongé, gardant le lit accompagné de son chiot, un animal de compagnie chargé de lui donner son amour et sa compagnie dans ces moments difficiles de convalescence.

Espérons un prompt rétablissement pour le célèbre présentateur Gustavo Adolfo Infante et dans Show News, nous continuerons à partager les nouvelles à ce sujet et les meilleures nouvelles du monde du divertissement.