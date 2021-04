Gustavo Dudamel nommé directeur musical de l’Opéra de Paris

Le violoniste et chef d’orchestre Gustavo Dudamel est devenu le directeur musical de l’Opéra de Paris – bien que le joueur de 40 ans ait l’intention de continuer à être directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles.

Gustavo Dudamel s’est rendu sur son site Web pour annoncer l’accord de six saisons avec l’Opéra de Paris, pour lequel il a été invité pour la première fois en 2017. Originaire du Venezuela – devenu citoyen espagnol en 2018, un an après son mariage avec l’actrice espagnole María Valverde – a noté dans une brève déclaration qu’il avait trouvé sa «maison spirituelle pour l’opéra» avec le poste, qu’il remplira officiellement le dimanche 1er août.

Dudamel a également souligné qu’il assumera simultanément les fonctions de directeur musical de l’Opéra de Paris et de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles.

«Parallèlement à mon engagement continu envers le LA Phil et les musiciens bien-aimés d’El Sistema au Venezuela et dans le monde, je veux consacrer toute mon énergie à créer des moments musicaux extraordinaires pour notre public et à rendre l’Opéra de Paris toujours plus connecté à l’âme de la ville et du pays qui l’entoure, avec l’inclusion et l’accès fermement au cœur de tout ce que nous faisons ensemble », a-t-il déclaré.

De plus, Gustavo Dudamel devrait rester avec l’Orchestre philharmonique de Los Angeles au moins pendant la saison 2025-2026, selon le Los Angeles Times. Chad Smith, directeur général de LA Phil, a précisé que le nouveau poste de chef d’orchestre «ouvre la possibilité d’une [the] Opéra de Paris. »

En ce qui concerne le moment où le célèbre opéra (ainsi que l’Orchestre philharmonique de Los Angeles) reprendra ses représentations pour un public en personne, le directeur général de l’Opéra de Paris, Alexander Neef, a déclaré aujourd’hui dans un message que «l’absence de date claire pour le tout ou le partiel la réouverture de notre théâtre »avait entraîné l’annulation de plusieurs spectacles.

Cependant, un concert du chef d’orchestre ukrainien Oksana Lyniv «devrait avoir lieu début juin, si l’état de santé le permet», tandis que «le reste du programme de la saison a été conservé pour le moment».

L’Orchestre philharmonique de Los Angeles a dégagé son propre calendrier jusqu’au 9 juin, et le gouverneur Newsom a indiqué plus tôt ce mois-ci que la Californie avait l’intention de «rouvrir complètement le 15 juin» – à condition que «l’approvisionnement en vaccins soit suffisant pour les Californiens de 16 ans et plus qui souhaitent être inoculés »et« les taux d’hospitalisation sont stables et faibles ».

En décembre, les musiciens de l’Orchestre philharmonique de New York ont ​​accepté d’accepter une réduction de salaire de 25% tout au long de l’exercice 2023, et le Carnegie Hall a annulé en février sa saison de spectacles (qui devait se terminer vers la fin juillet) pour la première fois depuis 1891.