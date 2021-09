Gut check chez Nordstrom: le géant de la vente au détail vendra le test de microbiome de la startup Viome de la région de Seattle

Test d’intelligence de santé Viome. (Viomé Photo)

Nordstrom s’est associé à la startup Viome Life Sciences de la région de Seattle pour vendre des kits qui analysent le microbiome, la collection de bactéries et d’autres microbes dans l’intestin et d’autres régions du corps.

Testant les limites de la politique de retour généreuse de Nordstrom, le kit Viome ‘Health Intelligence’ nécessite la collecte d’un échantillon de selles. Le kit se vendra dans la catégorie beauté de Nordstrom pour 199 $ sur Nordstrom.com et apparaîtra dans certains magasins Nordstrom en 2022.

“Viome et Nordstrom croient que la vraie santé et la beauté commencent de l’intérieur”, a déclaré le PDG et fondateur de Viome, Naveen Jain, dans un communiqué. Le test d’intelligence de santé est également disponible sur le site Web de Viome.

Naveen Jain. (Viomé Photo)

Viome analyse le microbiome via le séquençage d’ARN, acides nucléiques présents dans les organismes vivants. L’approche détecte les bactéries et autres composants de l’intestin tels que les levures et les virus.

La société affirme que ses algorithmes basés sur l’IA sont capables de fournir des recommandations personnalisées pour l’alimentation et les suppléments. Les clients de Viome peuvent également s’inscrire à un service postal de 149 $/mois pour des suppléments et des probiotiques « de précision » sur mesure.

Viome a réalisé une étude indiquant que ses services améliorent considérablement les cas autodéclarés d’anxiété, de maladie intestinale et de dépression sévère. Les données sont publiées sur le service de préimpression bioRxiv et n’ont pas encore été évaluées par des pairs. Mais les chercheurs extérieurs sont sceptiques.

La méthodologie est “discutable”, a déclaré David Suskind à .. Suskind est gastro-entérologue au Seattle Children’s Hospital et professeur de pédiatrie à l’Université de Washington. Il est également co-fondateur de Nimbal Health, qui fournit des conseils en matière de nutrition et de mode de vie aux personnes souffrant de troubles intestinaux et analyse leur sang et leurs selles.

À ce jour, Viome a levé 80 millions de dollars auprès d’investisseurs, notamment du PDG de Salesforce, Marc Benioff, et espère atteindre 100 millions de dollars de revenus l’année prochaine. Il développe également un test salivaire pour les cancers de la tête et du cou et a récemment embauché Emmanuel Hanon, l’ancien chef du groupe vaccins de GSK pour l’aider à gérer sa division distincte de diagnostic et de thérapeutique.

Jain est le fondateur et ancien PDG d’InfoSpace et a également cofondé la société d’archives publiques Intelius, ainsi que Moon Express, qui vise à emmener les clients payants sur la lune. Viome, fondée en 2016, est la première entreprise des sciences de la vie de Jain.

Il a déclaré à . qu’il avait appris à avoir un état d’esprit de consommateur et un design de produit attrayant.