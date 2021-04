Gut Punch ⋆ 10z viral

Il est rafraîchissant de savoir que même le siège du NCIS n’est pas exempt de mesquinerie entre les bureaux.

Entrez l’agent spécial Dale Sawyer dans l’épisode 11 de la saison 18 du NCIS.

Pour ceux qui se demandent ce qui est arrivé à l’équipe de Gibbs après qu’il soit devenu justicier sur NCIS Saison 18 Episode 10, rien de bon n’était la réponse.

C’est dommage car tout ce qu’ils ont fait était d’essayer de protéger Gibbs de ses pires instincts.

Malheureusement, dans une société litigieuse, même un salaud qui dirige un ring de combat canin peut poursuivre son ravisseur en justice s’il a été battu pour être hospitalisé.

Stana a obtenu ce qu’il mérite, mais les tribunaux ne le verront pas nécessairement de cette façon.

C’est pourquoi Vance a estimé qu’il devait suspendre un Gibbs impénitent (existe-t-il un autre type?) Et rétrograder son équipe pour avoir couvert Gibbs.

Gibbs semblait mieux gérer sa situation que McGee, Torres et Bishop. Ils sont habitués à être les «enfants cool», comme Sawyer les appelait avec mépris.

Et maintenant, le reste du bureau les traitait comme des lépreux, sauf Palmer. Même Kasie semblait juste offrir un amour dur.

Puis vint la punition ultime: l’obligation de conformité de Covid pour le sommet de SecDef avec la délégation yéménite.

Comme Jimmy l’a souligné glacialement à un Torres boudeur, les pratiques d’atténuation du COVID sont importantes et sauvent des vies.

Pourtant, est-ce que faire quelque chose qui pourrait être géré par un personnel médical débutant était vraiment la meilleure utilisation d’une équipe compétente d’enquêteurs du NCIS? Certainement pas.

Il n’était pas non plus réaliste de s’attendre à ce qu’ils s’assoient et prennent leur punition comme de bons petits garçons et filles. Se préparant juste à leurs tâches COVID, ils ont recueilli des détails sur le cas de la semaine par osmose (et écoute clandestine).

Ils ont respecté Ronnie Tyler, vue pour la dernière fois sur NCIS Saison 18 Episode 1, pour jouer son rôle. Mais il était difficile de faire confiance à ce garçon fraternel souriant, Sawyer, qui était un connard, comme le notait Ronnie.

McGee a tenté de suivre les ordres de Vance et de laisser l’affaire à Ronnie et Sawyer. Mais Bishop pas tellement et Torres pas du tout.

Alors, bien sûr, ils ont vérifié les pistes possibles avant de les retourner, pour découvrir que le duo principal était pour la plupart arrivé là avant eux.

S’ils avaient tous travaillé ensemble, le cas aurait probablement été résolu beaucoup plus rapidement. Mais où est le plaisir là-dedans?

De plus, comme Gibbs leur avait appris, ils manquaient de courage au lieu de toute preuve tangible, ce qui est difficile à vendre à des gens qui ne comprennent pas les intuitions.

Comme il fallait s’y attendre, ces seringues de la camionnette du peintre que Kasie devait brûler ont fini par être l’indice qui a ouvert la valise.

Bien sûr, le Yéménite sympathique et décalé a fini par être le méchant de la pièce au lieu de l’écrou du complot en ligne, qui semblait plus pertinent.

Le trio a fait ce qu’il fallait et a laissé Ronnie et Sawyer prendre leurs arcs quelque peu mérités à la fin. Ils semblaient comprendre cela, pour l’instant, ce sont les petits gens.

Maintenant, comment la dernière manœuvre de Gibbs va-t-elle les affecter?

Faire venir la femme de Mark Harmon, Pam Dawber, pour un arc de quatre épisodes alors que la journaliste d’investigation Marcie Warren ressemblait à un casting de cascades.

Mais comme avec Scott Bakula et Chelsea Field sur NCIS: New Orleans, le confort d’être un couple de longue date transparaît.

Gibbs et Marcie semblaient être un bon match, car les deux étaient coincés au cours du dernier millénaire.

Il a déterminé qui elle était à partir de sa photo sur sa colonne dans un journal. Elle est venue chez lui et a essayé de le convaincre de son sérieux avec son clip, probablement parce qu’elle avait estimé qu’il ne saurait pas utiliser une clé USB.

Il lui a finalement accordé l’interview parce qu’elle pouvait identifier le type de carburateur sur lequel il travaillait. Il est peu probable qu’un membre de son équipe puisse identifier un carburateur, point final.

Pourquoi Gibbs a-t-il fait l’interview? En partie parce qu’il a traversé une période difficile et qu’il est fatigué. Il se contente de passer du temps à la maison avec Lucy et de travailler sur certains des projets pour lesquels il n’a pas eu le temps. Cela vieillira pour un homme d’action, mais pas encore.

Gibbs est également de plus en plus las de la politique, de considérer l’optique de tout ce qu’il fait. En ce qui le concerne, il a fait la bonne chose en battant un agresseur et un tueur de chiens, indépendamment de ce que dit la politique.

Il porte donc sa cause devant le tribunal de l’opinion publique, où politiciens et bureaucrates ont peur de marcher.

Alors que ce que Gibbs a fait pourrait être décrit comme de la brutalité policière, Stana n’est guère une victime sympathique. Essayez de trouver un jury qui le prendrait sur le héros de guerre.

Vance craignait de ne plus pouvoir protéger Gibbs maintenant que la nouvelle était publiée. Le laconique Gibbs a sûrement appris quelque chose sur ce qui plaît au public au cours des dernières décennies.

De plus, il s’est fait beaucoup d’amis dans les hauts lieux au fil des ans. Alors, quand il sera prêt à revenir, il reviendra.

À moins qu’Harmon ne se réenrôle, tous les paris sont ouverts pour l’avenir de la série. Aucune offense pour Sean Murray, mais personne ne veut voir McGee diriger l’équipe en permanence.

Pour suivre la descente de Gibbs, regardez NCIS en ligne.

Qui a deviné que le copain de Vance, le SecDef, était en danger?

Gibbs reviendra-t-il à la fin de la saison raccourcie?

Sawyer devrait-il simplement disparaître?

Commentaires ci-dessous.

