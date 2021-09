in

Pascal Struijk a confirmé qu’il “n’avait jamais eu l’intention” de blesser gravement Harvey Elliott, dont Liverpool a confirmé qu’il était sorti de l’hôpital.

Struijk a reçu un carton rouge pour son défi sur Elliott en Défaite 3-0 de Leeds contre Liverpool dimanche. Le milieu de terrain des Reds est parti sur une civière après s’être luxé la cheville. Cela a éclipsé le match, qui était par ailleurs une occasion positive pour Liverpool.

De leur côté, Leeds a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune méchanceté derrière le défi de Struijk. Entraîneur Marcelo Bielsa et propriétaire Andrea Radrizzani ont tous deux dit en tant que tels, tout en admettant leur sympathie pour Elliott.

Struijk lui-même a maintenant confirmé qu’il “ne souhaiterait jamais” une telle blessure à qui que ce soit et a présenté ses excuses à Elliott.

Le défenseur a écrit sur Instagram : « Dans le match d’aujourd’hui, il s’est passé quelque chose que je ne souhaiterais à personne.

“@harveyelliott07 mes pensées sont avec vous. Je suis dégoûté et je n’ai jamais voulu que cela se produise. Je vous souhaite un prompt rétablissement et j’espère vous revoir bientôt sur le terrain.

Elliott avait déjà pu partager son point de vue sur la situation depuis l’hôpital de Leeds avant même d’être à temps plein.

Il a écrit : « Merci pour les messages les gars ! Route vers le rétablissement. YNWA. »

Elliott devra être opéré

Le milieu de terrain offensif est maintenant sorti de l’hôpital, a-t-on confirmé. Il sera opéré dans les prochains jours.

Liverpool a publié une déclaration, déclarant: «Le Liverpool Football Club peut confirmer que Harvey Elliott est sorti de l’hôpital après avoir subi une grave blessure à la cheville lors du match contre Leeds United dimanche.

«Le joueur de 18 ans a été étiré du terrain d’Elland Road après s’être blessé lors d’un défi au milieu de la seconde mi-temps.

«Elliott devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours et le club proposera une nouvelle mise à jour sur son pronostic en temps voulu.

“Harvey, sa famille et le Liverpool FC tiennent à remercier les ambulanciers paramédicaux et tout le personnel de l’infirmerie générale de Leeds pour les soins et les traitements prodigués.”

Elliott faisait sa quatrième apparition de la saison pour Liverpool, qui ressentira son absence lors des prochains matchs.

Il a fait forte impression depuis sa réintégration suite à un prêt chez Blackburn Rovers. Cependant, il doit maintenant suspendre sa progression pendant un certain temps.

Liverpool sera de retour en action sans Elliott mercredi, lorsqu’ils affronteront l’AC Milan en Ligue des champions.

