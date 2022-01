Gutfeld : Biden vient-il de déclarer une guerre civile aux Américains ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il semble que Joe n’ait pas le temps de réfléchir alors que ses notes continuent de baisser. Un nouveau sondage montre qu’un maigre 11% des adultes pensent que Biden est un leader très fort. Ces mêmes 11% pensent également que Tiger Woods est un endroit effrayant pour un pique-nique. C’est, comme, une blague de Rob O’Neill.

Pendant ce temps, 57% des personnes interrogées (c’est la majorité, Kat) le qualifient de leader faible. Mais si le président se tenait ici aujourd’hui, dirait-il qu’il n’a jamais eu de temps libre ou de temps pour réfléchir ?

JEN PSAKI : S’il se tenait ici aujourd’hui, ce que je sais qu’il est toujours invité, c’est ce que vous diriez. Mais il dirait que nous ne lui laissons jamais de temps libre ou de temps pour réfléchir.

C’est pourquoi ce retrait de l’Afghanistan a semblé si irréfléchi. Vraiment, pas le temps de réfléchir, malgré tous ces voyages de retour dans le Delaware ? Je veux dire, qu’y a-t-il d’autre à faire sur Amtrak – s’émerveiller de sa lenteur ou de son coût ?

Que fait-il? Des assistants ennuyeux avec l’histoire de la façon dont il a tenu tête à Corn Pop ou lu Charlotte’s Web pour la 85e fois ? Ou est-ce que le chef d’orchestre le laisse diriger le choo-choo ?

Je veux dire, il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour renifler les cheveux des enfants et manger de la crème glacée. Ou s’agit-il de renifler de la crème glacée et de manger les cheveux des enfants ? Ou mange-t-il de la crème glacée avec des cheveux d’enfants dedans ? Quoi qu’il en soit, Kilmeade me dit que ça a le goût du poulet avec des cheveux dedans. Cheveux d’enfants.

Allez, quel genre de leader est-il vraiment ?

Vous pouvez probablement trouver cette réponse dans un tweet qu’il a publié hier pour commémorer la seule chose qu’il a pour lui : l’émeute du 6 janvier, ou comme j’aime l’appeler, Ashli ​​Babbitt Day. Ouais, Joe, mets ça dans ton Ensure et bois à ta maman. Voici son tweet dans son intégralité. « Je l’ai dit plusieurs fois, et ce n’est pas plus vrai ou réel que lorsque nous pensons aux événements du 6 janvier : nous sommes dans une bataille pour l’âme de l’Amérique, une bataille qui, par la grâce de Dieu et par la bonté et la grandeur de cette nation, nous gagnerons. »

Donc, pour citer Gandhi, « De quoi s’agit-il ? »

Sérieusement, c’est un gros problème parce que le président des États-Unis vient de dire que nous étions dans une bataille pour l’âme de l’Amérique, et cela implique un bon et un mauvais côté, n’est-ce pas, avec deux équipes. Ce qui signifie que si vous regardez cette émission et que vous aimez cette émission, vous êtes probablement dans la mauvaise équipe.

Donc il ne t’inclut pas dans le « nous ». Alors qui sommes-nous ? Lui et Jill ? Lui et Kamala ? Lui et son ami imaginaire Walter le bâton de céleri qui parle ? Est-ce Liz Cheney ? Si elle était encore une fausse démocrate, elle obtiendrait un vote supplémentaire en 2020.

Mais le fait est que ce ne peut pas être tous les Américains, n’est-ce pas ? Parce qu’alors sa prémisse pour ce discours n’aurait aucun sens. Et le jour spécial de commémoration ne serait pas nécessaire car nous serions tous unis et il serait un président bien-aimé et nous danserions tous nus dans un pré comme Brian Kilmeade et Steve Doocy sous kétamine à la Lilith Fair. C’était l’époque.

Alors demandons à M. Pas le temps de se penser. Monsieur le Président, vous voulez clarifier vos propos sur l’unité ?

Usurpation d’identité de BIDEN : Regardez, regardez, regardez. J’étais un peu en colère hier, mais j’ai dit ce que je voulais dire, non ? J’ai dit ce que je voulais dire, je pensais ce que j’ai dit. Il s’agissait de l’âme de ce pays. Bien. Et je vous le dis, vous feriez mieux de monter à bord, à bord du — à bord du Soul Train. C’est vrai. Ding, ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding Ding.

Agréable. C’est vraiment incroyable.

Alors si c’est nous contre eux, c’est qui ? C’est nous, pas les Allemands ou les Japonais, puis encore, qui sait de quelle année ou de quel siècle nous sommes, dans cet œuf brouillé qu’il appelle un esprit. Mais il a fait cette affirmation sur une commémoration fabriquée ciblant ses adversaires politiques, et les démocrates disaient que c’était pire que Pearl Harbor et le 11 septembre.

Oui, cela pourrait être la pire comparaison puisque la NFL est comme l’esclavage. Mais Joe s’est défini contre quelque chose qui n’existe même pas. Un mouvement suprémaciste blanc. Une violente insurrection. Rien de tout cela n’est réel.

Bien sûr, il a également essayé de se comparer à Trump. Mais Trump n’est même pas président. Il ne court même pas contre Joe.

Encore une fois, Joe se définit contre un mirage. Pourquoi donc? Car son leadership est un mirage, une catastrophe à quatre pattes. Vous ne pouvez pas être pire que Joe et Kam. Ils doivent donc vous distraire en vous diabolisant. Et cela, de la part de l’administration qui vous a apporté : « Les parents qui se plaignent des écoles sont des terroristes.

Mais dans ce tweet et dans ce discours d’hier, il ne nous parlait pas. Il parlait de nous. Et c’est assez grossier.

Peut-être que je suis dingue, mais est-ce que Joe vient de déclarer une guerre civile sur une bonne partie de l’Amérique ? Parce que je ne peux pas croire qu’il pense que nous sommes en guerre avec un seul gars comme Trump ou un monstre avec un chapeau de Viking.

Vous venez d’opposer la moitié du pays à l’autre comme s’il choisissait son camp pour un match de dodgeball. Au fait, vous n’allez peut-être même pas croire à ces conneries, car comme sa vessie, ce n’est pas lui qui contrôle.

Mais il y a des gens dans sa Maison Blanche qui croient que nous sommes mauvais, vous et moi, parce que vous n’avez pas voté pour eux. Peut-être que vous avez voté pour l’autre gars, qui sait. Et maintenant, Joe utilise le 6 janvier pour déclarer une guerre contre l’âme d’un pays.

Revenons donc à cette question : Joe est-il un leader fort ? Eh bien, les moments difficiles sont censés faire ressortir le meilleur chez les hommes, mais que se passe-t-il si le meilleur chez un homme a disparu depuis longtemps ? Et tout ce que vous avez, c’est une enveloppe évidée ouverte à l’exploitation par n’importe quel agent réveillé ?

Mais je suppose que lorsque vous effondrez l’Afghanistan, que vous augmentez l’inflation et la criminalité et que vous ne pouvez pas contrôler la couronne, il ne reste plus qu’à créer une fausse urgence.

Il semble que c’est ce que nous avons en ce moment. Et quand je dis nous, je veux dire, nous le peuple, comme tous les Américains, et nous savons tous qu’il n’y a pas de bataille pour l’âme de ce pays.

Mais le fait que le président dise qu’il en est ainsi devrait nous faire peur à tous.

