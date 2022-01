Gutfeld : Ce n’est pas un crime tant que cela n’arrive pas aux médias

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bon mercredi glorieux.

C’est le troisième jour de notre audience sans studio, donc si vous n’entendez aucun rire après plusieurs de mes brillantes blagues, faites comme si vous regardiez Joy Behar faire du stand-up.

Je me sens comme le dernier producteur de CNN dans une relation sexuelle saine – si seul.

Vous vous souvenez du maniaque qui a été libéré sans caution après avoir incendié le sapin de Noël de Fox News le mois dernier ?

Non, pas Chris Cuomo.

Ce type, Craig Tamanaha.

Je sais que ça va vous épater, mais il est en cavale. Et pas dans le bon sens, vous les amoureux des animaux.

INCENDIE ALLÉGÉ D’ARBRE DE NOL DE RENARD SUR LE LAM APRÈS QU’IL A ÉTÉ LIBÉRÉ SANS GARANTIE

Oui, il s’est en fait échappé de « ne pas être en prison », ce qui, je sais, semble un peu inutile. Mais il n’a pas respecté les conditions de sa libération, selon le bureau du procureur de Manhattan – un bureau qui laisse plus de criminels que Greyhound.

Il a été interpellé pour un chef d’accusation de méfait criminel au deuxième degré, de délit de mise en danger imprudente au deuxième degré et d’incendie criminel au cinquième degré.

Ouais, qui savait que brûler un arbre de 50 pieds sur un trottoir bondé était considéré comme un méfait ?

Et là, je me suis arrêté à TP-ing le gymnase du lycée.

Mais en raison des réformes de la justice pénale adoptées en 2020, aucune caution n’a été fixée, donc même si le juge a ordonné au gars de « s’enregistrer régulièrement avec un programme de libération surveillée », il ne l’a pas fait.

Alors maintenant, il a disparu comme une petite caisse quand Kat est là.

Alors oui, il ne s’est pas enregistré. Surprenant, non ?

Ensuite, vous allez probablement me dire que William Devane achète de l’or.

Ou Miley Cyrus a une langue.

Crédit à Billy Ray. Je n’ai jamais pensé que vous pourriez créer quelque chose de plus ennuyeux que « Achy Breaky Heart », mais vous l’avez fait.

Mais qui aurait pu voir cela venir ?

« The Five » parle de l’incendie criminel de l’arbre de Noël Fox dans un épisode du 8 décembre.

M. Magoo pourrait voir cela venir – s’il n’a pas déjà été abattu.

Alors, les libs voient les erreurs de leurs voies ?

Non.

Au lieu d’inverser leurs pratiques destructrices et pro-criminalité qui ont conduit à des poussées de violence insensées, ils triplent leur stupidité. Et même si nous avons entendu de belles histoires sur notre nouveau maire de New York « dur au crime », son nouveau procureur « progressiste » Alvin Bragg ne cherchera pas la prison pour la plupart des crimes, réduisant les accusations de crime dans les vols à main armée.

Ainsi, un DA élu a plus de pouvoir sur les lois que les trois branches du gouvernement ?

Il va soutenir la police comme un lit d’eau.

Ceci – après que les smash-and-grabs soient plus courants dans les magasins que les mannequins sans mamelon.

Oui, Bragg a ordonné aux procureurs de cesser de demander une « peine carcérale » pour tout ce qui n’est pas un meurtre ou une agression mortelle.

« Carceral » étant le nouveau mot cool pour les personnes qui pensent que Joy Reid est profonde.

En outre, il dit que les délits mineurs ne seront pas du tout poursuivis, donc à moins que vous ne démembrez une famille avec un couteau bolo sur leur pelouse à midi, vous ne serez pas incommodé par une peine de prison.

Et oubliez l’application de la loi sur la qualité de vie qui a nettoyé New York il y a des décennies.

Maintenant, tout est permis.

Ces trottoirs vont être recouverts de plus de caca qu’une star du porno allemande après que le réalisateur ait crié « Coupez ».

Bien sûr, la criminalité va baisser, car il ne sert à rien de la signaler.

Quelques exemples du mémo de Bragg :

Les voleurs à main armée qui utilisent des armes à feu ou d’autres armes mortelles pour braquer des magasins et d’autres entreprises ne seront poursuivis que pour petit larcin, un délit.

Je ne voudrais pas être caissière en ce moment – leur vie n’a pas d’importance.

DEUX QUESTIONS DU JAN. 6 ÉMEUTE DU CAPITOLE

Les criminels reconnus coupables pris avec des armes autres que des armes à feu verront ces accusations de crime rétrogradées en délits.

De quelle arme pouvaient-ils parler, des sporks ?

Les cambrioleurs qui volent dans des zones de stockage résidentiel seront poursuivis pour un crime de « classe D » de faible niveau, et vous savez ce que cela signifie – une augmentation spectaculaire des pièges.

Et bien sûr, au lieu d’appeler Bragg pour cette folie, les médias vont probablement en parler.

Un sketch d’échecs joue où un criminel qui a poignardé plusieurs personnes est libéré de prison.

Maintenant, si vous ne vivez pas à New York, vous vous dites probablement : « Ouais, des libs stupides typiques. C’est à vous de vivre là-bas. Vous devriez foutre le camp ou vous taire ! »

Tout d’abord, ne me dis jamais de me taire.

Et deuxièmement, ce n’est plus New York. C’est l’Amérique.

Et par Amérique, je veux dire Texas, et par Texas, je veux dire Mexique.

Selon des groupes de défense des victimes, des suspects libérés sous caution de plusieurs crimes dans le comté le plus peuplé du Texas ont assassiné 156 personnes depuis 2018.

Oui, plus de 150 personnes ont été tuées par des racailles en liberté – tous des meurtres qui auraient pu être évités.

Encore une fois, c’est le Texas, où les enfants ont des râteliers d’armes sur leurs grandes roues.

Ce n’est pas New York, ou la Californie, ou Seattle, ou Portland.

C’est le Texas.

L’état rouge. L’État de droit et d’ordre. Le dernier espoir que nous ayons. Le Joe Manchin des États.

Et pourtant, ils doivent continuer à le prendre comme s’ils étaient brouillés dans une fraternité.

Je me demande ce que pense le Angry Black Male.

Skit joue avec Tyrus bouleversé par les politiques de libération criminelle.

Il a raison. Donc, à moins de lancer notre propre mouvement anti-criminalité, de rappeler ces procureurs et d’annuler ces lois, nous sommes foutus.

Pensez-y demain alors que d’autres réseaux deviendront horribles à propos de la soi-disant « insurrection ».

Il s’avère que les seuls criminels qui comptent pour les médias sont des goofballs portant des chapeaux vikings.

Cela signifie qu’ils condamneront tout ce qui valide leur mépris pour vous, car cela les place, eux, les médias, au centre dramatique d’une manifestation principalement pacifique qui a laissé une femme non armée morte.

Mais qui se soucie d’elle, n’est-ce pas ?

Rappelez-vous, c’est comme ces émeutes de l’année dernière. Il n’y a pas de crime si les médias ne pensent pas que c’est un crime.

Et ce n’est jamais un crime si cela ne leur arrive pas.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 5 janvier 2022 de « Gutfeld! »