Gutfeld : Les médias déconnectés devraient être contents que les Américains ne les aient pas compris

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

C’est un grand spectacle, et je suis une personne formidable. Je suis une personne formidable.

Joyeux 11 janvier, Amérique. Oui, le 11 janvier. Il y a tout juste un an aujourd’hui, c’était aussi le 11 janvier. Je sais, ne l’oubliez jamais.

Alors pourquoi le 11 janvier est-il si important ? Parce que c’est l’anniversaire de ce grand homme. Ouais. Acteur, cascadeur, petite personne — RIP, Felix Silla. Et si vous ne savez pas qui est M. Silla, ce n’est pas grave. Il était souvent déguisé en cousin dans « La famille Adams ». Ouais, je sais, c’était ce type.

De toute façon, c’est son anniversaire. C’est pourquoi le 11 janvier est si important pour moi. Une autre petite personne, même si on nous dit que le seul jour qui compte est le 6 janvier.

NANCY PELOSI: Ce que les républicains font à travers le pays est vraiment une continuation législative de ce qu’ils ont fait le 6 janvier.

PELOSI ACCUSE LES RÉPUBLIQUES DE « CONTINUATION LÉGISLATIVE DE CE QU’ILS ONT FAIT EN JANV. 6′ EN PIVOT AU PROJET ÉLECTORAL

Oh, alors, Nan, tu n’as pas à t’inquiéter parce qu’avec les insurrections, c’était un fiasco. Alors de quoi diable parle-t-elle ? Et je ne suis pas sûr que cela puisse être qualifié de parler – plus comme de la ponctuation, et celui qui a fait ses sourcils devrait être mis en prison pour sourcils. Ils sont censés être plus bas que la racine de vos cheveux.

Et pourquoi ai-je parié que l’action de son mari augmente chaque fois qu’elle mentionne le 6 janvier ? Dit-elle, prévisible comme la sieste de 3h00 de Biden.

Maintenant, nous savions que l’anniversaire du 6 janvier était une arnaque. Donc, au cas où vous seriez l’un des républicains crédules qui pensaient que le 6 janvier était vraiment une question de souvenir, appréciez d’être des pats. Le 6 janvier était un accessoire, tout comme le Q-Tip géant de Cuomo utilisé pour vaincre les adversaires politiques et aider le Parti démocrate à reprendre pied sur le plan politique en modifiant les règles.

Vous voyez, les démocrates aiment faire de la politique comme les gens moches font l’amour avec les lumières éteintes.

Et ils vont utiliser la journée pour empêcher plutôt que d’améliorer la transparence des élections.

Et Liz et Adam sont tombés amoureux comme Biden sur un escalier roulant cassé. Aujourd’hui, le président Joe a approuvé la modification des règles du Sénat concernant le vote, car les démocrates prétendent qu’il s’agit du plus grand test de la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession.

Mais désolé, Joe. Ce n’est même pas le plus gros test depuis Corn Pop – c’est juste une hyperbole. Et c’est pourquoi ils doivent continuer à le dire. Je veux dire, personne n’avait besoin de convaincre que le 11 septembre était mauvais un an plus tard.

Pour le 6 janvier, cependant, cela – ne jamais oublier – signifie que nous oublierions tous littéralement à moins que nous en fassions tout un plat chaque année. Alors maintenant, c’est le 6 janvier tous les jours alors que les républicains se livrent à des attaques extrêmes contre notre droit constitutionnel le plus fondamental – le vote, c’est pourquoi maintenant Joe pousse une exclusion de l’obstruction, qui ressemble à une nouvelle entrée au marché de Boston. Kat le saurait. Mais maintenant, vous voyez l’intérêt de l’anniversaire du 6 janvier.

Les démocrates ont besoin d’une urgence pour changer les règles de vote. C’est encore 2020, et comme le chien d’un tueur en série, les médias ont joyeusement joué le jeu, se joignant aux messages hystériques. Oui, la messagerie. C’est de cela qu’il s’agit de nos jours. Bon sang, je me demande, les médias sont-ils déconnectés des gens ?

OLIVER DARCY : Beaucoup de médias semblent, quand je les regarde et que je parcoure le pays, être très déconnectés des gens. Si vous parcourez le pays, les gens ne vivent pas vraiment dans la même bulle vers laquelle il semble que la plupart des médias envoient des messages. Je pense que c’est un problème, parce que si les gens écoutent ce qui se passe dans les actualités câblées, si nous n’envoyons pas de messages à la population en général, vous savez, ils ignorent tout et vivent leur vie, et nous n’obtenons pas vraiment les informations dont ils ont besoin.

Regarde ça. C’est une action sans poil sur poil. Un œuf de plus et nous aurions pu faire une omelette.

« Oh, mon Dieu », s’inquiète CNN, « Ils ne vivent pas dans la même bulle que nous. Les Américains se déconnectent, ignorent tout. Ils sortent et parlent aux gens. Certains d’entre eux sourient en fait. »

Ouais, les Américains vivent leur vie et ne vous écoutent pas, bande de monstres. Et CNN vient de le découvrir maintenant, n’ont-ils pas vu leurs notes ? Sont-ils trop petits pour être vus à ce stade ?

Aussi, croyez-vous vraiment que ce hack voyage en dehors de la bulle ? Je parie que son idée de voir le pays prend un vol de correspondance à Charlotte, mais c’est une bonne nouvelle.

La messagerie ne fonctionne pas. Personne n’écoute le tapis roulant de mensonges de CNN, ce qui est logique. Considérez les sources – Chris Cuomo, Don Lemon, un gars qui a mangé des cerveaux humains, une dame qui mange des grillons exprès. N’oublions pas Toobin. Nous avons été là.

Et maintenant, il y a John Griffin, le producteur de longue date de CNN, un présumé trafiquant d’enfants qui a été nommé dans un procès civil alléguant des actes méprisables d’abus sexuels horribles. Entre avril et juillet 2020, Griffin aurait invité trois femmes et leurs filles mineures à des fins de formation sexuelle – et c’est selon le dernier acte d’accusation fédéral.

Oui, qui savait que CNN avait son propre Jeffrey Epstein en interne, et compte tenu du délai, il semble qu’il violait également les ordonnances de verrouillage. Il y a une véritable indignation. Je me demande ce qu’il y a sur CNN maintenant ?

CO-HTE 1: C’est ridicule de dire que nous sommes déconnectés.

CO-HTE 2: Ouais, je suis déconnecté parce que mon iguane de compagnie va à l’école privée. Allez.

CO-HTE 1: Nous savons ce qui se passe. Très bien. Je sais ce qu’est le Six Flags.

CO-HTE 2: Quand l’an 2000 arrivera, je serai prêt.

CO-HTE 1: Je donne un pourboire à mon majordome guatémaltèque à chaque fois qu’il me brosse les dents.

CO-HTE 2: Ouais, je veux dire, j’ai désadopté mon fils de 1 an parce qu’il ne savait pas épeler Green New Deal.

CO-HTE 1: Et je donne toujours un coup de pouce aux sans-abri. Je veux dire, même en hiver, quand mon pouce a un peu froid.

CO-HTE 2: Tu es une inspiration. Vous devriez être sur « Good Morning America ».

Hmm. C’est un point intéressant.

Pardonnez-nous, CNN, si les Américains ne veulent vraiment aucune partie de votre message. Vous nous effrayez un peu à ce stade. Vous êtes la version câblée du gars qui traîne dans la cour de récréation mais n’a pas amené d’enfants, et quand vous lui demandez pourquoi il est là, il dit quelque chose comme : « Hé, j’ai toujours été fasciné par les barres de singe . » Oh, alors vous lui demandez : « Quel enfant est le sien ? » Il dit: « J’aimerais qu’ils le soient tous. »

C’est peut-être pour cette raison que CNN s’est tellement trompé sur Kyle Rittenhouse : parce qu’à 17 ans, ils ont perdu tout intérêt. Mais c’est plus que leur personnel. C’est leur modèle de profit hystérique et basé sur les conflits.

Le 6 janvier n’était qu’un exemple. Alors que CNN et d’autres n’arrêtaient pas de parler de leur propre SSPT, le reste de l’Amérique était comme quoi ?

C’est la même hystérie fiable qu’ils ont appliquée à la collusion, Covington, Kavanaugh. Vous vous souvenez des classiques : cet appel téléphonique parfait était pire que le Watergate ? Le changement climatique signifie que la Terre meurt dans huit ans. Le 6 janvier, c’est encore Pearl Harbor.

Vous voyez la déconnexion entre eux et vous, et c’est ce fossé entre leurs revendications et la réalité réelle qui reflète exactement le fossé entre la presse et le public qu’ils ne comprennent pas. Et si vous écoutez CNN, eh bien, ce doit être la faute de l’Amérique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Même s’ils ont eu tellement tort sur tout, du COVID au crime, la dernière fois qu’ils ont eu raison, Wolf Blitzer n’était qu’un simple chiot.

Mais, vous savez, peut-être que CNN devrait être reconnaissant que personne ne fasse vraiment attention à eux, parce que si l’Amérique le faisait, imaginez ce qu’ils trouveraient d’autre.

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 11 janvier 2022 de « Gutfeld! »