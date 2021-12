Gutfeld révèle la «cause profonde» du crime aux États-Unis

Greg Gutfeld a imputé la flambée des taux de criminalité dans les plus grandes villes du pays à la redéfinition de l’ordre public comme « systématiquement raciste » vendredi sur « The Five ».

« En fin de compte, nous avons redéfini la loi et l’ordre comme systématiquement racistes. Ainsi, chaque fois que vous appliquez la loi, vous serez traité de raciste, ce qui est la méthode la plus efficace pour saper la société. Nous regardons la société implosent. Je me sens absolument désespéré », a-t-il déclaré.

« … Je pense rejoindre le côté obscur », a-t-il ajouté. « Pourquoi s’embêter à être un citoyen respectueux des lois et payer toutes ces taxes et faire du shopping alors que vous pouvez simplement écraser et saisir ? … Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. »

Le « Gutfeld! » L’animateur a expliqué que « la cause première du crime est le progressisme ». Plus précisément, c’est « l’incompréhension des incitations » de la gauche comme l’absence de caution.

Bank of America a demandé à ses employés de la ville de New York de se déguiser pour éviter d’être victimes de crimes de rue.

« Nous permettons aux médias [and] la Maison Blanche pour redéfinir le crime comme un modèle météorologique. Comme, vous savez, ‘Vous allez là-bas, soyez sûr et emmitouflez-vous; habillez-vous comme un clochard…’ », a déclaré Gutfeld.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a récemment déclaré qu' »une cause profonde [of crime] dans de nombreuses communautés est la pandémie », incitant le co-animateur de « The Five » Dana Perino à appeler la Maison Blanche à interdire l’expression « causes profondes ».

« Ils ont tellement de problèmes de causes profondes qu’ils ne s’attaquent pas réellement », a-t-elle déclaré.

« …[Co-host] Jessica [Tarlov]a fait valoir cette semaine que vous ne pouvez pas dire aux gens que ce qu’ils voient de leurs propres yeux ne se produit pas, car c’est le moyen le plus sûr de s’assurer que vous allez échouer aux élections et ensuite vous pouvez ne faites aucune de vos politiques », a poursuivi Perino.

Le co-animateur Dagen McDowell a fait référence à « une myriade de problèmes » associés à la vague de criminalité à New York, notamment la réforme de la libération sous caution, la réforme de la découverte et la loi sur le droit de savoir.

« Personne ne veut vivre ici de toute façon. C’est un enfer », a-t-elle fait remarquer.