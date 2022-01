Gutfeld : Vous seriez fou de craquer pour la couverture du 6 janvier de chaque point de vente

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Aujourd’hui est un grand jour pour CNN.

Non, non, non, l’âge du consentement n’a pas simplement été abaissé.

C’est le premier anniversaire du 6 janvier, ou comme ils le voient, Pearl Harbor rencontre le 11 septembre avec un tireur du Watergate.

Ouais, c’est pire que la pire des choses, et bien sûr, ce sont les héros.

Alors pourquoi le commémorer si c’est si mauvais ?

Eh bien d’abord, c’est facile. C’est juste un jour, non ?

Je veux dire, essayez de commémorer les émeutes après George Floyd ou Jacob Blake, ou l’incendie de diverses villes. Et n’oubliez pas les violentes mêlées après la victoire de Trump en 2016. Vous devriez organiser une commémoration chaque jour. Ce serait comme combiner Groundhog Day avec Rodney King.

Mais ne retenez pas votre souffle, sauf si vous êtes dans un ascenseur avec Eric Swalwell. On le retrouvera plus tard.

HARRIS DÉCRIT JAN. 6 AUX CTÉS DE PEARL HARBOR, LE 11/9 COMME DES DATES QUI « ÉCHO TOUT AU LONG DE L’HISTOIRE »

Ainsi, au lieu de reconnaître les nombreux morts causés par ces émeutes implacables et approuvées par les médias de 2019 et au-delà, la presse choisit d’amplifier une journée d’émeutes, une journée qu’elle appelle faussement une « insurrection », puisque personne n’a été accusé d’insurrection n’importe quoi.

Bon sang, plus de gens sont morts à ce spectacle de Travis Scott.

Et pire encore, ils saluent les narcotrafiquants en ligne qui ont aidé à faire arrêter des personnes pour avoir erré ce jour-là – même après que certains policiers du Capitole leur aient ouvert les portes.

Oui, notre gouvernement a mandaté une nation de Stasi-Karens, sous le couvert mensonger de la sédition, pour ruiner la vie des gens.

Et si vous ne jouez pas au jeu des médias, ils diront que vous minimisez l’événement.

Vissez-les – ils mentent. C’est la seule chose pour laquelle ils sont bons.

Comme nous l’avons déjà dit vers le 6 janvier – c’est une émeute, et les émeutes sont mauvaises. C’est ce qui fait de nous de bonnes personnes ici chez FOX. Nous considérons toute violence comme inconvenante, eh bien, à moins qu’elle n’implique un mot de sécurité.

Cela me rappelle – Bill Hemmer, j’ai besoin de récupérer mon masque en cuir.

Mais les médias traditionnels ne font que simuler l’indignation pour cacher leur propre position pro-violence, ce qui est comme Stelter essayant de se cacher derrière un mât de drapeau.

Vous voyez, pour eux, le crime et la mort ne sont que des armes politiques – le genre qui peut être caché si nécessaire pour gagner une élection. Et puis un à jouer pour ne pas perdre une élection.

BIDEN GROUPE TUAGE D’UN POLICE DU CAPITOLE PAR UN SUIVANT DE FARRAKHAN AVEC JAN. 6 MORTS

N’oublions pas comment les médias ont manipulé les émeutes et la vague de criminalité pour obtenir des faveurs politiques.

Les médias montrent ce qu’ils appellent des manifestations « pacifiques ».

Ce n’est pas vrai. Personne ne vous regarde tous les soirs.

Comme un Twinkie, ça ne vieillit jamais. Et les voici maintenant.

Montage de clips d’experts des médias et de politiciens s’exprimant le 6 janvier.

Et bien sûr, il y a Joe Biden, qui, alors que des villes dirigées par la gauche brûlaient et que des gens mouraient, s’est enchaîné à un radiateur de sous-sol comme s’il était un stagiaire du Lincoln Project.

Ce n’est que lorsque des consultants lui ont dit que toute cette violence de gauche pourrait aider Trump à gagner. C’est pourquoi il a parlé… à peine. Et le revoilà, faisant semblant d’être inquiet, car cela soulage sa présidence désastreuse et le met sur Trump.

Biden : Nous devons décider quel genre de nation allons-nous être. Allons-nous être une nation qui accepte la violence politique comme norme ? Allons-nous être une nation où nous permettrons à des élus partisans de renverser la volonté légalement exprimée du peuple? Allons-nous être une nation qui ne vit pas à la lumière de la vérité, mais à l’ombre du mensonge ? Pour la première fois de notre histoire, un président ne vient pas de perdre une élection. Il a essayé d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir alors qu’une foule violente pénétrait dans le Capitole. L’ancien président qui ment sur cette élection et la foule qui a attaqué ce Capitole ne pourrait pas être plus éloigné des valeurs américaines fondamentales.

Il n’a pas l’air de vouloir passer à autre chose. Le problème, c’est que les Américains voient à travers comme un judas dans une cabine de toilette de CNN.

Nous ne sommes pas dupes de leur orgie moralisatrice.

Ils ne se souciaient que du 6 janvier pour diffamer faussement des millions de personnes qui n’avaient pas voté pour Biden, tout en aidant leurs réseaux mourants.

Le fait est qu’ils ont besoin de Trump comme notre président a besoin de Metamucil – et plus de contenu de Trump aide à augmenter les notes qui sont plus faibles que Kevin Spacey feuilletant un catalogue de Victoria’s Secret.

CNN fait tapis et vous ne pouvez pas leur en vouloir.

Considérez le désordre dans lequel ils se trouvent.

Un réseau qui a passé plus de temps l’année dernière à couvrir leur a– que les nouvelles, et aucun temps à couvrir le weiner de Jeffrey Toobin.

Vous avez plusieurs présentateurs accusés de harcèlement sexuel – leur seul présentateur vedette licencié en disgrâce – des producteurs arrêtés ou impliqués dans des crimes sexuels déviants qui donneraient envie à Jeffrey Epstein de voler de manière commerciale.

Ouais, pas étonnant qu’ils n’aient pas pu couvrir cette histoire non plus.

Il a frappé trop près de la maison.

Ainsi, les sacs à gaz comme la gorge de Stelter le 6 janvier comme si c’était un éclair trouvé dans une poubelle, plutôt que la perversion qui explose autour de lui. Tout pour distraire.

Et ils se sont trompés tellement de fois sur tellement de choses, qu’ils ont besoin du 6 janvier plus qu’Alec Baldwin n’a besoin d’un instructeur NRA.

C’est vraiment une question d’espace sur les étagères.

Les libs n’ont rien à vendre.

Les performances épouvantables de Biden créent un nœud dans la chaîne d’approvisionnement pour d’autres reportages. Tout ce qu’il leur reste, c’est le malheur. Inflation. La criminalité. COVID. La frontière.

C’est tout ce qu’ils ont pour remplir leurs étagères.

Est-il étonnant que tout cela soit aussi coordonné que leurs efforts pour battre Trump, dont Time Magazine se vantait, ou punir ouvertement quiconque ose évoquer l’ordinateur portable de Hunter Biden.

Et quelle coordination il s’agit.

Vous avez le New Republic, USA Today, l’AP, le Daily Beast, le LA Times, le Hollywood Reporter.

Et qu’ont-ils en commun ?

À part être couvert de perroquets — d’ici la fin de la journée ?

Ce sont des médias, interviewant d’autres médias, formant un mille-pattes humain médiatique… se nourrissant de ses propres déchets, nourris de ses propres fumées.

Qu’est-ce que ça te dit?

Que rien ne se passe dans la vie, jusqu’à ce que cela arrive aux médias.

Le crime n’existait pas, voyez-vous, jusqu’au jour où un jour de janvier a mis les médias et leurs idoles sur le devant de la scène.

Et après? Le casting de « Hamilton » va-t-il passer pour commémorer la journée?

Nancy Pelosi parle de Lin Manuel Miranda.

Je plaisantais, mais oui, il s’avère qu’ils ont eu le casting de « Hamilton ».

Soudain, le monde est en danger, parce qu’ils étaient en danger.

Alors qu’en fait, la seule personne qui a été assassinée était une femme non armée que nos courageux médias n’osent jamais mentionner.

Ouais, ils ont finalement trouvé un manifestant non armé mort dont ils s’en foutaient.

Pendant ce temps, leurs vies étaient à peu près autant en danger ce jour-là que Brian Williams l’était lors de sa troisième tournée au Vietnam.

Mais avant ça?

Lorsque des quartiers ont été détruits, des entreprises pillées, des innocents terrorisés, pour les médias, c’était aussi étrange qu’un épisode de « Star Trek ».

Parce qu’eux, les médias, n’étaient pas le centre de cet univers.

Le 6 janvier, c’est leur histoire, par opposition aux émeutes, aux vagues de crimes, à vos souffrances.

Ainsi, pendant près de deux ans, ils ont prétendu que tout allait bien, mais le 6 janvier arrive et soudain, il y a une menace pour notre fragile démocratie.

Ouais, soudain, ils sont pro-flic, après une décennie à peindre des cibles sur leur dos.

Alors ils utilisent ce jour, maintenant, pour détourner de la dévastation qu’ils ont infligée à ce pays.

C’est le seul produit avec lequel ils peuvent remplir leurs étagères, et ils espèrent que vous vous en souciez.

Mais vous voyez à travers comme un rideau de douche à 3 $.

Vous savez que votre douleur n’a jamais été la préoccupation des médias. Votre douleur n’a pas validé leurs croyances fondamentales, en fait, votre douleur a révélé comment leur propre gauchisme a conduit à notre déclin civil.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pour eux, la violence authentique devait être enterrée, à moins qu’ils ne puissent l’utiliser contre vous.

Vous seriez nul de tomber dans le piège.

Et c’est sur chaque républicain qui le fait.

Tu entends ça, Liz ?

Cet article est adapté du monologue d’ouverture de Greg Gutfeld dans l’édition du 6 janvier 2022 de « Gutfeld! »