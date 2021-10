Guti : “J’aime regarder Barcelone perdre.”

in

Plusieurs anciens joueurs de la Liga, qui agissent désormais en tant qu’ambassadeurs de la Liga, étaient disponibles pour parler aux médias vendredi et ont parlé de plusieurs sujets différents. Parmi les noms, les anciens joueurs du Real Madrid Fernando Morientes, Steve McManaman et Guti ont parlé des problèmes de Barcelone, la course du Balon D’or.

Guti avait des citations intéressantes en particulier. Interrogé sur l’entraînement du Barça, il a répondu en disant : « Former le Barça ? Pourquoi pas? En ce moment je suis libre. Vous voulez montrer que vous avez le bois pour vous entraîner.

Peut-être que le sarcasme était perdu. Dans une interview accordée à El Larguero le même jour, Guti a également clarifié sa position. “Je n’irais jamais à Barcelone”, a déclaré Guti. «Ils ont un gros bordel. J’aime regarder Barcelone perdre.

« Le plus responsable de la situation d’une équipe est toujours l’entraîneur. Mais le jeter n’est pas toujours la solution.

« Si Xavi s’entraîne comme il a joué, il sera un excellent entraîneur. Mais au Barça, il rencontre encore des joueurs avec lesquels il ne peut pas développer son style.

Pendant ce temps, l’ancien attaquant du Real Madrid Fernando Morientes a apporté son soutien à Karim Benzema pour le Balon D’or. “Je donne le Ballon d’Or à Benzema sans aucun doute”, a déclaré Morientes. “Il a pris la responsabilité de Madrid après le départ de Cristiano et il est à un niveau élevé.”

Steve McManaman est également intervenu sur les transferts potentiels du Real Madrid.

“Je sais que Haaland et son père aiment Madrid, alors nous verrons”, a déclaré McManaman.

“Je pense que Bale ne prendra pas sa retraite à la fin de son contrat avec Madrid.”

« De Mbappé à Madrid ? Pourquoi pas?”