Guti pourrait reprendre l’entraînement en janvier

26/10/2021 à 19:47 CEST

José Maria Gutiérrez, communément appelé Guti, est sans équipement depuis un certain temps après qu’Almería, le dernier club entraîné par l’ancien joueur madrilène, ait décidé de le licencier. Maintenant, après un an et demi sans pratiquer comme entraîneur, Guti a reconnu qu’il avait une proposition d’équipe pour janvier. Cependant, le technicien lui-même a déclaré qu’il évaluerait toujours cette offre.

En tant qu’entraîneur, Guti a traversé les catégories inférieures du Real Madrid, a servi comme deuxième entraîneur de la Soyez & scedil; ikta & scedil; de la Turquie et a finalement conduit à Almería en deuxième division. Le cas de la Turquie est particulièrement important, puisque l’ancien joueur du club « merengue » a été interrogé par un journaliste de l’agence de presse « DHA » sur le pays ottoman quand Guti surpris par sa réponse: « En réalité, j’ai une offre« , a-t-il affirmé à la surprise de beaucoup.

« J’ai une proposition pour commencer à travailler en janvier. La Turquie est toujours dans mon esprit. Si une telle proposition se présente, bien sûr, j’attendrai avec impatience de m’y entraîner. Como he dicho, tengo una propuesta encima de la mesa que todavía estoy evaluando », añadió dejando claro que la posibilidad de volver a verle en los banquillos el próximo enero es una opción bastante posible, aunque sin aclarar dónde, si en Turquía o en otro Pays.

Finalement, Guti Il voulait également avoir des mots de nostalgie concernant sa scène en tant que joueur. À cet égard, l’ancien joueur a déclaré que : « J’aimerais revenir 15 ans en arrière et être de retour sur le terrain. J’aimerais jouer n’importe quel match avec Madrid, pas seulement El Clásico. Je voudrais aussi jouer un Be & scedil; ikta & scedil; – Galatasaray. Je garde de très bons souvenirs de ces jeux. On a gagné un derby dans leur domaine et j’ai marqué un but, je m’en souviens encore », a-t-il conclu.