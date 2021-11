Guy Fieri est prêt à officier pour officier le mariage de Kristen Stewart

Fermez la porte d’entrée: la demande de Kristen Stewart que la star de Food Network Guy Fieri officie son mariage est la vraie affaire.

Plus tôt cette semaine, la star de « Spencer » a suggéré dans une interview avec Howard Stern que l’hôte de « Diners, Drive-Ins and Dives » préside ses noces, et a été époustouflé jeudi lorsque les « Diners, Drive-Ins, & Dives » l’hôte l’a acceptée.

« Nous allons simplement le faire nous-mêmes et ne pas avoir quelqu’un d’officiel, un peu comme avoir une autre partie impliquée dans notre moment », a-t-elle déclaré à Stern. «Mais nous avons entendu dire que Guy Fieri du Food Network officiait de nombreux mariages homosexuels. Alors l’idée de cet homme cet homme doux, doux et à la tête hérissée ― venant à notre mariage et officiant… ça me fait tellement rire !

Sa suggestion n’était pas exactement hors limites. En fait, en 2014, l’hôte des « Guy’s Grocery Games » a présidé l’énorme mariage de 101 couples de même sexe à Miami. Dynamiter!’

Stewart, qui a révélé ses fiançailles avec le scénariste Dylan Meyer dans cette interview de Stern, est apparue dans l’émission « Today » jeudi pour brancher son nouveau film sur la princesse Diana lorsque les hôtes Hoda Kotb et Savannah Guthrie l’ont surprise avec la bénédiction du maire de Flavortown.

« J’ai entendu à travers la vigne de Flavortown que vous recherchiez un officiant doux aux cheveux hérissés pour votre mariage », a déclaré Fieri dans une vidéo préenregistrée diffusée vers la fin du segment. « Je mise tout! »

Ravi, Stewart a demandé aux hôtes s’il plaisantait et qu’elle voulait «absolument» que l’hôte Triple D officie. (Hé, si Cardi B est prête à officier pour Kal Penn, pourquoi pas ?)

« Savez-vous où il habite ? demanda Stewart. « Quelle est son adresse? Vit-il à LA ? On devrait en parler. »

Fieri a ensuite tweeté un extrait du segment et a déclaré que son offre « est légitime ».

Plus tôt cette semaine, Stewart a partagé que Meyer lui avait proposé et qu’ils se mariaient. Les deux se seraient rencontrés sur un plateau de tournage il y a environ huit ans. Ils ont commencé à sortir ensemble à l’été 2019 après que l’acteur a mis fin à ses relations avec le mannequin Stella Maxwell. Le couple s’était reconnecté à la fête d’un ami commun et s’était lié d’avoir grandi à Los Angeles.