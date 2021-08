Guy Fieri fourre un hot-dog dans une tarte aux pommes pour faire exploser vos papilles de baseball

Guy Fieri a été invité à proposer une collation de baseball qui donnera un coup de pied à vos papilles avec une explosion de saveurs d’énergie en milieu de manche. Nous avons ceci.

Oui, un hot-dog à la tarte aux pommes. Maintenant, conceptuellement, je peux presque m’en remettre à ça. Il y a tout ce truc salé/sucré, et l’idée de la confiture de bacon et de la garniture de tarte avec un hot-dog ne me rebute pas complètement. En fait, j’étais à peu près tout à fait d’essayer cela jusqu’à ce que nous arrivions aux deux dernières étapes de cette chose. Je sais que saupoudrer de sucre sur une tarte aux pommes est un vieux chapeau, mais je n’avais pas besoin de PLUS de sucre sur cette chose, ni de moutarde mélangée avec encore plus de garniture pour tarte. Cela dit, bravo à Guy de ne pas avoir mis de ketchup là-dessus.

Croyez-le ou non, ce n’est pas seulement un gadget conçu pour Twitter. Ces chiens de tarte aux pommes seront servis au “Field of Dreams Game” la semaine prochaine. Que vous souhaitiez participer à vous en mettre un au visage est une pure question de goût. Pour certains, ce sera le domaine des rêves et des concessions de cauchemars, mais laissez ce sucre et cette moutarde et je l’essayerais.

Qui suis-je plaisantais? Je n’ai aucun respect de moi-même et je mangerai n’importe quoi.