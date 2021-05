Guy Fieri serait l’un des athlètes les mieux payés de la NFL, de la NBA ou de la MLB

Guy Fieri amène le fuego à Flavortown avec un nouveau contrat Food Network qui lui rapporte 80 millions de dollars sur trois ans. Je ne vais pas détester du tout, le mec est le MVP des pilotes, des restaurants et des plongées – trois compétences essentielles dont chaque animateur de télévision a besoin.

Cela dit, il est plus que hilarant que les 26,7 millions de dollars de Fieri par an le rendent plus payé que certains des plus grands joueurs du monde du sport. Je mentionne cela non pas pour faire honte à l’incroyable capacité athlétique de ces joueurs, mais plutôt comme monnaie d’échange dans les négociations afin qu’ils puissent dire à une équipe «tu dois me payer plus que Guy Fieri».

À cette fin, nous allons ajouter quelques dispositions. Premièrement, le joueur doit être apparu dans un jeu All Star, ou équivalent – à un poste de compétence dans le cas de la NFL, car les joueurs défensifs ont tendance à être sous-payés. De plus, nous allons nous concentrer uniquement sur la NFL, la MLB et la NBA ici – simplement parce que l’argent doit être dans le même stade. Enfin, je regarde la valeur globale du contrat à titre de comparaison, et non les vétérans qui ont accordé à leurs équipes une pause salariale d’un an avant qu’elle ne monte en flèche.

NFL

Alvin Kamara (5 ans, 75 millions de dollars)

George Kittle (5 ans, 75 millions de dollars)

Julio Jones (3 ans, 66 millions de dollars)

Christian McCaffery (4 ans, 65 M $)

Dalvin Cook (5 ans, 63 M $)

Davante Adams (4 ans, 58 M $)

Travis Kelce (4 ans, 57 M $)

Derrick Henry (4 ans, 50 M $)

NBA

Zach Lavine (4 ans, 78 M $)

Julius Randle (3 ans, 62,1 M $)

DeAndre Jordan (4 ans, 39 millions de dollars)

MLB

Hyun-Jin Ryu (4 ans, 80 millions de dollars)

Lorenzo Cain (5 ans, 80 M $)

Marcell Ozuna (4 ans, 65 M $)

Dallas Keuchel (3 ans, 55,5 M $)

Andrew McCutcheon (3 ans, 50 M $)

Jose Abreu (3 ans, 50 M $)

J’ai essayé de limiter cela aux gars qui étaient au moins dans la même région que le contrat de Fieri, juste pour qu’ils puissent avoir une chance de se battre dans les négociations. Si vous avez fait la liste, il est temps d’appeler votre agent et de lui dire “Je gagne moins que Guy Fieri.”