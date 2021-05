Guy Gardner: 5 choses à savoir sur le personnage de Green Lantern dans les bandes dessinées

Guy Gardner a grandi avec un père abusif et alcoolique

On sait que le comportement indiscipliné de Guy Gardner est causé par une double personnalité, ce qui le pousse souvent à se déchaîner dans des accès de rage. Pour comprendre d’où vient le côté le plus sombre de ce super-héros, la clé peut être dans son éducation décourageante à Baltimore. Là, il a été élevé par sa mère, Peggy, et son père, Roland – un gros buveur qui était connu pour idolâtrer son fils aîné, Mace, tout en soumettant Guy à des coups quotidiens.

Guy a finalement renoncé à essayer de gagner l’approbation de son père et est devenu un délinquant juvénile à part entière, ce qui lui a valu plus de coups de Mace dans le but de le redresser. Après avoir fréquenté l’université, où il a pu canaliser son agressivité dans le football, Guy a obtenu un emploi de conseiller aux détenus avant de devenir professeur de gymnastique spécialisée et, beaucoup plus tard, de faire la paix avec son père avant de mourir d’une insuffisance hépatique. Peut-être qu’après avoir subi tant d’abus en grandissant, devenir un super-héros a gonflé son ego et fait ressortir le pire en lui.