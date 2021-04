Guy Pearce joue dans la bande-annonce britannique du thriller d’exorcisme The Seventh Day ⋆ .

]]>]]>

Dazzler Media a publié une bande-annonce et une affiche au Royaume-Uni pour le thriller d’exorcisme Le septième jour. Écrit et réalisé par Justin P. Lange, le film met en vedette Guy Pearce dans le rôle d’un exorciste renommé qui trouve les frontières entre le bien et le mal flou et que ses propres démons émergent tout en travaillant avec son dernier stagiaire; regardez-le ici…

Il y a eu une augmentation drastique des possessions à travers le pays. Le père Peter (Guy Pearce), un exorciste renommé, sert l’église en supervisant les prêtres stagiaires pendant qu’ils franchissent la dernière étape de leur formation en cours d’emploi – identifier la possession et apprendre les rites de l’exorcisme. Le père Daniel Garcia est le dernier stagiaire du père Peter. Alors que les prêtres plongent plus profondément dans l’enfer sur terre, les frontières entre le bien et le mal s’estompent et leurs propres démons émergent.

Le septième jour met en vedette un casting qui comprend Guy Pearce, Vadhir Derbez, Brady Jenness, Chris Galust, Robin Bartlett, Heath Freeman, Keith David et Stephen Lang. Il devrait sortir au Royaume-Uni sur DVD et plateformes numériques à partir du 26 avril.

]]>]]>

Lien source