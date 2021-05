Guy Reffitt dit que les émeutiers ont formé un groupe “ 1 / 6ers ” en prison ⋆ .

Un émeutier du Capitole et membre de la milice d’extrême droite «Three Percenters» qui est enfermé dans une prison de Washington, DC a écrit une lettre disant que pas moins de 30 de ses codétenus qui ont également participé au siège du 6 janvier se sont formés un groupe sans chef, se faisant appeler les «1/6», a rapporté mardi ProPublica.

La lettre, qui aurait été écrite par un homme de 48 ans Guy Wesley Reffitt, affirme que lui et les autres émeutiers actuellement en détention provisoire se sont liés et sont devenus proches dans les semaines qui ont suivi leur arrestation, faisant des choses comme réciter le serment d’allégeance et chanter l’hymne national «le tout à l’unisson, fort et fier le plus tous les jours. “

Reffitt, qui a fait la une des journaux en janvier lorsque sa propre famille l’a filmé subrepticement se vantant de ses prétendus exploits et l’a transformé en FBI, n’a initialement mis aucun nom sur la lettre, qui était simplement signée «1 / 6ers». Mais ProPublica a déclaré avoir été en mesure de confirmer ses origines après plusieurs entretiens avec des membres de sa famille et un examen de sa correspondance de prison.

Le point de vente a également pu communiquer avec Reffitt par SMS via sa femme, Nicole Reffitt.

“Reffitt a déclaré à ProPublica via sa femme que plus de 30 personnes arrêtées en relation avec l’attaque du 6 janvier avaient discuté de la lettre pendant leur détention”, indique le rapport. «Il a dit que les ‘1/6’ ne sont ‘pas organisés’ et qu’il n’y a ‘pas de leaders’, juste ‘des gens qui discutent de choses’ parce qu’ils sont ‘coincés ici ensemble’.»

Mais la lettre semblait également indiquer un manque de remords.

«Nous voyons les habitants d’autres pays se soulever contre l’autoritarisme et penser à quel point ils doivent être tristes de vouloir tant la liberté et la liberté. Ici, plus vous essayez de diviser, plier ou même briser l’Amérique. Plus la République du Peuple restera indivisible et résolue », indique la lettre. «Avons-nous oublié ‘Dieu bénisse l’Amérique’ des montagnes aux prairies, aux océans blancs d’écume? Ces cris de guerre signifiaient que nous le ferions et que nous ne devrions jamais verser de larmes à cause des ennemis ou de la tyrannie.

Alors qu’un expert de la lutte contre le terrorisme et de l’extrémisme a déclaré à ProPublica que la lettre semblait être un peu plus qu’une personne «se gonflant», un autre l’a classée comme une menace de violence supplémentaire.

«Je l’interpréterais comme une menace. Vous pouvez dire que c’est à peine voilé, mais je ne pense pas que ce soit à peine voilé. » Peter Simi, un professeur agrégé de l’Université Chapman, a déclaré à la sortie. «Voici le préambule – ce que vous avez vu le 6. Plus est à venir… Si vous pensiez que le 6 était mauvais, attendez de voir. “

Reffitt est actuellement accusé d’avoir sciemment pénétré ou demeuré dans tout bâtiment ou terrain restreint sans autorisation légale et obstruction à la justice.

[image via charging documents]

