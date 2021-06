Guy Verhofstadt a qualifié le Royaume-Uni sans UE de « nain au niveau mondial » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La Grande-Bretagne et l’Australie ont annoncé mardi soir un accord de libre-échange. Le gouvernement britannique a salué l’accord “ambitieux” comme une étape importante dans la construction de nouvelles relations commerciales après son départ de l’UE. La Grande-Bretagne a déclaré que les voitures, le whisky écossais et les confiseries seraient moins chers à vendre en Australie à la suite de l’accord, qui supprime les droits de douane et réduit les formalités administratives.

D’un autre côté, l’Australie a déclaré qu’il s’agissait d’une “grande victoire” pour l’agriculture australienne.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: “Je pense que c’est important sur le plan économique, cela ne fait aucun doute … mais je pense que c’est plus important politiquement et symboliquement.

“Nous nous ouvrons les uns aux autres et c’est le prélude à une campagne générale d’ouverture dans le monde.”

Alors que l’accord marque le premier pas vers la vision du Premier ministre pour une « Grande-Bretagne mondiale » post-Brexit, des rapports mis au jour révèlent à quel point les eurocrates avaient peu de confiance dans le Royaume-Uni.

Dans une interview accordée à euronews avant le référendum de 2016, l’ancien coordinateur du Brexit au Parlement européen, Guy Verhofstadt, a affirmé que la Grande-Bretagne serait un « nain » sans l’UE.

Il a déclaré : « Je suis un optimiste.

“Je pense qu’ils vont dire oui au référendum, parce qu’ils ne sont pas si stupides, renoncer avant tout à l’Union européenne qui est économiquement importante pour eux.

« La City de Londres par exemple vit des paiements en euros, plus que des paiements en livres sterling.

“Et deuxièmement, je pense avant tout géopolitique, je pense que les citoyens britanniques savent très bien, comprennent très bien, que la Grande-Bretagne sans l’Union européenne est en fait un nain au niveau mondial.”

JUST IN: Emily Thornberry a déclaré que les aliments britanniques exportés vers l’Australie ” partiraient “

Célébrant la création du Brexit Steering Group (BST) en 2017, qui coordonne la participation du Parlement européen aux pourparlers sur le Brexit, M. Verhofstadt aurait déclaré : “C’est le Brexit Steering Group !

« Pendant deux ans ensemble… ouais !

« Et puis la période de transition aussi.

« Encore trois ans. Oui!”

M. Brok a noté “au moins trois ans”, ce à quoi son patron a ajouté: “Au moins!”

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a négocié des accords de reconduction avec 66 de ces pays.

Des pourparlers sont en cours avec trois autres pays, mais les accords les plus importants ont été conclus.

Le Royaume-Uni a également signé un accord avec le Japon en octobre 2020 – le premier qui diffère d’un accord existant avec l’UE.

La valeur totale du commerce entre le Royaume-Uni et le Japon était de 31,6 milliards de livres sterling en 2019, soit 2 % du commerce total du Royaume-Uni.

Un accord avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, annoncé le 4 juin, s’appuie sur l’accord de reconduction de l’UE entré en vigueur en janvier.

Le gouvernement a déclaré qu’il stimulerait des secteurs tels que le numérique et réduirait les tarifs sur les produits agricoles britanniques tels que le fromage et la viande.