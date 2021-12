Guy Verhofstadt accusé d’être « obsédé par le Royaume-Uni » alors qu’il fait une fouille importante chez les électeurs de Leave | Politique | Des nouvelles

Guy Verhofstadt, 68 ans, a été réprimandé par les Brexiteers après avoir accusé les militants eurosceptiques de mentir sur le marché unique. Écrivant sur Twitter, M. Verhofstadt a déclaré : « Les Brexiteers ont menti.

« Le contrôle de la réalité : le commerce est beaucoup plus difficile en dehors du marché unique ! »

M. Verhofstadt, qui a été Premier ministre belge de 1999 à 2008, a accompagné son message d’une image indiquant que les flux commerciaux britanniques sont à la traîne par rapport aux principaux pays de l’UE depuis 2006 et continuent de le faire depuis que la Grande-Bretagne a quitté le bloc de Bruxelles en 2016.

Cependant, tout le monde n’a pas salué les commentaires de l’ancien président du groupe de pilotage du Parlement européen sur le Brexit.

Tom Klik a répondu : « Obsédé par le Royaume-Uni ! »

L’ancien député européen du Brexit et conservateur John Longworth, 63 ans, a ajouté : « Le commerce total n’a pas d’importance.

« Le PIB et les emplois sont ce qui compte.

« Un pays ne pourrait pas faire du commerce et rester le plus grand créateur de richesse.

« Le commerce n’est nécessaire que pour l’efficacité et les ressources. »

Les importations de la Grande-Bretagne du Brexit en provenance du bloc bruxellois ont également chuté de 19% au cours de la même période.

Cependant, la proportion des importations de l’UE vers la Grande-Bretagne et des exportations britanniques vers le bloc a également diminué ces dernières années.

Lors du référendum de 2016, le groupe de campagne officiel pro-Brexit Vote Leave a déclaré qu’il souhaitait reprendre le contrôle du commerce et de l’économie du Royaume-Uni en poursuivant des accords de libre-échange dans le monde entier.

S’exprimant sur les avantages économiques du Brexit, Vote Leave a déclaré : « Nous n’avons pas le pouvoir de conclure des accords de libre-échange avec des économies à croissance rapide comme l’Inde et la Chine – ou même des alliés clés comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande ».

Depuis que le Royaume-Uni a rompu ses liens avec le marché unique et l’union douanière de l’UE, Brexit Britain a signé des accords commerciaux sur mesure avec ses deux alliés des Antipodes et même le Japon.

Le Royaume-Uni a ajouté l’accord commercial numérique «le plus complet au monde» avec Singapour à sa liste croissante la semaine dernière.

Suite à l’annonce de l’accord Royaume-Uni-Singapour, la secrétaire au Commerce international et ancienne membre du Groupe de recherche européen Anne-Marie Trevelyan, 52 ans, a déclaré : « Nous utilisons notre politique commerciale indépendante pour conclure des accords révolutionnaires qui mettent à jour ces règles pour le numérique. vieillir et connecter les entreprises britanniques aux marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde.