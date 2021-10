Guy Verhofstadt déchiré après avoir appelé à l’action contre la Pologne et la Hongrie | Monde | Nouvelles

Au milieu de la querelle entre la Pologne et la Hongrie sur l’état de droit, M. Verhofstadt a profité de la Journée européenne de la justice pour appeler l’UE à mettre fin à toutes les menaces contre la justice et le droit dans les deux pays. Commentant sa publication sur Twitter, cependant, Natasha S a déclaré: « Voyant qu’il vous a fallu autant de temps pour juger réellement la Turquie, sur la base de » l’expulsion « de diplomates étrangers, tout en fermant les yeux sur tout le reste qui a été fait … le courage est perdu depuis longtemps mon ami. » Jelle M Troelstra a également déclaré: « Je sais qu’il y a quelque temps, certains partis voulaient également détruire la souveraineté personnelle et nationale. »

Alain Boone a déclaré : « Il est compréhensible que la Pologne n’ait pas envie de revivre l’ère soviétique.

Les commentaires ont été déclenchés après que l’eurodéputé a déclaré que le courage des dirigeants européens était en train d’échouer.

Il a dit : « C’est ma fête et je pleurerai si je veux…

« Au lieu de célébrer la Journée européenne de la justice, la Commission et le Conseil peuvent mieux agir en Pologne, en Hongrie et contre toutes les menaces contre la justice et l’État de droit.

« Les instruments existent, seul le courage des dirigeants fait défaut !

L’UE s’est heurtée à la Hongrie et à la Pologne à propos de lois qui menacent l’intégrité de la justice, des journalistes et de la loi anti-LGBT de la première.

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, s’est rendu dans l’UE la semaine dernière pour discuter de certaines questions avec la Commission.

Au milieu des nouvelles lois en Pologne, l’UE a adopté des procédures d’État de droit contre l’État, ce qui peut entraîner la suspension de ses droits de vote.

«Mais si quelqu’un nous attaque de manière totalement injuste, nous nous défendrons de toutes les manières possibles.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une approche déjà discriminatoire et de type diktat de Bruxelles.

« Mais si cela doit être encore pire, nous devrons réfléchir à notre stratégie. »

Le Premier ministre polonais a également affirmé que l’argent aurait dû être versé à l’État.

Il a ajouté: « Cet argent aurait déjà dû être payé.

« Il s’agit d’un manquement à la procédure de la commission.

« Ils enfreignent l’état de droit. »