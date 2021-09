Guy Verhofstadt esquive le tribunal pour une affaire de diffamation en conflit avec Salvini – “Honteux !” | Politique | Nouvelles

in

L’eurodéputé belge a été poursuivi par Matteo Salvini pour diffamation après avoir tweeté qu’il espérait que le leader de la Lega serait reconnu coupable de “détention illégale de migrants en mer”.

M. Salvini a été confronté à une affaire en Sicile concernant sa décision de refuser aux migrants illégaux qui avaient atteint les côtes italiennes alors qu’il était ministre de l’Intérieur, de débarquer du navire des garde-côtes Gregoretti.

Alors que l’affaire commençait à Catane, M. Verhofstadt a tweeté : « Matteo Salvini est accusé d’avoir détenu illégalement des migrants en mer après avoir été secouru par Gregoretti. Bravo Italie ! Justice doit être rendue. Espérons qu’il en soit de même pour sa corruption massive avec des pots-de-vin pétroliers russes. !”.

Le tweet a déclenché la fureur du politicien italien qui a rapidement poursuivi le député européen pour diffamation.

Mais M. Verhofstadt a invoqué l’immunité parlementaire, recevant aujourd’hui le soutien de ses collègues du Parlement européen.

572 députés ont voté en faveur de sa demande d’octroi de privilèges et immunités contre l’affaire – 108 députés ont voté contre.

Commentant la décision de M. Verhofstadt, l’eurodéputé italienne Alessandra Basso a accusé l’homme politique belge de fuir “lâchement” ses responsabilités.

L’eurodéputé de la Lega a fustigé : « Guy Verhofstadt calomnie Matteo Salvini avec des insultes et des mensonges, mais il n’a même pas le courage de répondre de ses propres mots, c’est honteux.

LIRE LA SUITE : La revanche du Brexit est terminée : les pouvoirs de la Cour suprême sont réduits

« Quant à la gauche en Italie, aussi en Europe deux poids et deux mesures sont valables : dans un tweet honteux, Verhofstadt a appelé à un procès contre Salvini dans l’affaire Gregoretti et a lancé des accusations infondées et diffamatoires.

“La controverse politique est une chose, mais les diffamations et les accusations totalement infondées et inacceptables en sont une autre.

“Alors que Matteo Salvini affrontait le procès Gregoretti la tête haute, avec un acquittement complet, Guy Verhofstadt, confronté à une affaire pénale ouverte par le parquet de Trente sur ses allégations, s’enfuit et invoque l’immunité parlementaire.

“Voici encore un cas de double standard, voici la différence entre ceux qui, comme Salvini, ont le courage de leurs actes et ceux qui, lâches, n’assument pas la responsabilité de leurs déclarations.”

A NE PAS MANQUER :

Point critique ! Frost aveugle l’UE avec l’article 16 [LIVE BLOG]

Un camouflet de l’UE ! Alok Sharma esquive une réunion à Bruxelles – les discussions sur le Brexit tournent mal [INSIGHT]

La superwoman du Brexit, Liz Truss, lance un cri de ralliement commercial dans une nouvelle vision [ANALYSIS]

Le procès pénal dans l’affaire Gregoretti contre Matteo Salvini s’est terminé en mai, devant le tribunal de Bicocca à Catane où le juge d’instruction Nunzio Sarpietro a lu sa décision.

Il a fait savoir aux parties qu’à son avis, il n’y avait aucun élément pour renvoyer l’ancien ministre de l’Intérieur devant un tribunal pour répondre des crimes d’enlèvement et d’abus de pouvoir pour avoir maintenu 164 migrants bloqués en mer après avoir été secourus.

Le député italien attendait que les États membres de l’UE officialisent leur volonté d’accueillir une partie des migrants.