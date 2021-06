Guy Verhofstadt fustige l’UE et le dernier coup de force fiscal de Biden – « Les jours de l’UE sont terminés » | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé belge a salué la proposition du président américain d’introduire un taux global d’imposition des sociétés de 15 %, affirmant que cela pourrait rapporter au bloc 50 milliards d’euros par an. M. Verhofstadt a tweeté : “L’équité fiscale est un débat majeur pour les prochaines années.

“Nous devons nous mondialiser si nous le pouvons, mais aller de l’avant avec l’UE seulement si nous le devons. Mais l’époque des multinationales massives payant moins que votre PME moyenne est révolue !”

Selon la proposition de M. Biden, les entreprises seraient empêchées de transférer leurs bénéfices au-delà des frontières pour éviter l’imposition, car un impôt fixe global serait imposé.

Mais le plan, célébré par l’homme politique belge, pourrait nuire à l’économie irlandaise, où la plupart des sociétés géantes ont désormais leur siège dans l’UE.

Répondant au tweet de M. Verhofstadt, un utilisateur a déclaré: “Il y a l’Irlande qui passe sous un bus de l’UE. Je pensais que vous aviez dit que vous ne feriez jamais cela.”

Et un autre : “Je dois avoir pitié des Irlandais.

“Ils sont désormais un contributeur net au budget de l’UE maintenant que le Royaume-Uni est parti.

“Et maintenant, il semble que l’UE leur enlèvera la plus grande partie de leur économie en imposant de nouvelles lois fiscales européennes… Bonne chance l’Irlande.”

Quelqu’un d’autre a averti que l’Irlande opposerait son veto à la décision.

Ils ont dit : « Qu’est-ce que des taux d’imposition des sociétés de 12,5% en Irlande. Aucun signe qu’ils accepteront les taux imposés par l’UE !

D’autres ont averti que la proposition entraînerait la fin du bloc.

La nouvelle loi, proposée par la Commission européenne en 2016, fait partie des efforts de l’UE pour lutter contre l’évasion fiscale à un moment où l’UE a cruellement besoin de liquidités pour financer une reprise économique après la pandémie de COVID-19.

En vertu de la nouvelle loi, certaines grandes sociétés multinationales devront déclarer les bénéfices, les impôts et le nombre d’employés dans les pays de l’UE et dans les pays figurant sur la liste de l’UE des juridictions non coopératives.

Mais les données sur les impôts payés dans d’autres pays en dehors de l’UE et non sur la liste noire des paradis fiscaux ne seront fournies que sous forme agrégée, car les gouvernements de l’UE ne voulaient pas accepter une ventilation plus détaillée par pays.

Le groupe caritatif Oxfam a critiqué cela, affirmant que de nombreux paradis fiscaux dans le monde ne figuraient pas sur la liste de l’UE des juridictions non coopératives et éviteraient donc un examen minutieux.

Le groupe caritatif Oxfam a déclaré : « La transparence pour seulement les 27 États membres de l’UE et les 21 juridictions actuellement sur liste noire ou sur liste grise signifie garder le secret des entreprises pour plus de trois sur quatre des près de 200 pays du monde. »

La fiscaliste d’Oxfam, Chiara Putaturo, a ajouté : « Les législateurs de l’UE ont accordé aux multinationales de nombreuses opportunités pour continuer à esquiver les impôts en secret en transférant leurs bénéfices vers des paradis fiscaux en dehors de l’UE, comme les Bermudes, les îles Caïmans et la Suisse.

Elle a déclaré que l’accord offrait également aux entreprises une exemption de déclaration pour les informations commercialement sensibles pendant cinq ans, offrant un moyen d’éviter la divulgation et a noté que l’exigence de chiffre d’affaires important exclurait jusqu’à 90% des multinationales.

Mais certains membres du Parlement européen qui ont négocié l’accord ont déclaré qu’il contribuerait toujours à rendre le système fiscal plus équitable.

L’eurodéputé des Verts Ernest Urtasun de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a déclaré: “Ces mesures de transparence fiscale contribueront à garantir que les entreprises multinationales paient leur juste part et peuvent apporter une certaine équité à leur fonctionnement”.

Selon le groupe de réflexion Tax Justice Network, les pays de l’UE sont responsables de 36% des impôts perdus dans le monde à cause de l’abus de la fiscalité des entreprises, ce qui coûte aux pays du monde entier plus de 154 milliards de dollars chaque année, car les bénéfices sont transférés vers des juridictions à faible imposition comme l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Le texte de l’accord doit maintenant passer par l’adoption formelle dans deux commissions du Parlement européen et en séance plénière du Parlement et au sein du Conseil des gouvernements de l’UE.