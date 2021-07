Guy Verhofstadt lance des appels à la sortie de la Pologne de l’UE : « Nous n’avons pas besoin d’eux ! | Monde | Nouvelles

in

L’ancien Premier ministre belge, actuel député européen et critique fréquent du Brexit, commentait l’escalade de la querelle entre le bloc et Varsovie au sujet de réformes juridiques controversées. La Cour de justice de l’UE (CJUE) basée à Luxembourg a affirmé qu’une nouvelle chambre disciplinaire mise en place à la Cour suprême de Pologne dans le cadre d’une refonte de son système judiciaire “n’offre pas toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance”.

Cependant, le Tribunal constitutionnel polonais a riposté, affirmant que les ordonnances provisoires rendues par la CJUE n’étaient pas compatibles avec la constitution du pays.

M. Verhofstadt a écrit : « Contre les souhaits de la grande majorité des Polonais qui veulent un avenir, le parti populiste au pouvoir PiS est déterminé à sortir de l’UE.

« Quelqu’un agira-t-il pour les arrêter avant qu’il ne soit trop tard ? »

Cependant, plutôt que d’être alarmés par ses avertissements, beaucoup ont affirmé que la situation mettait simplement en évidence les lacunes de l’UE.

William Black a répondu : « D’autres fissures se forment dans l’UE Guy ?

« Je pensais que vous étiez totalement unis ? »

Un autre a plaisanté : « C’est bien Guy… ils ont juste besoin d’une bonne dose à l’ancienne de ‘Plus d’Europe’. C’est le remède pour des situations comme celle-ci.

D’autres ont suggéré que M. Verhofstadt avait raison de suggérer que le départ de la Pologne n’était qu’une question de temps.

L’un d’eux a déclaré : « J’ai hâte de voir un Polexit ! »

Un deuxième a ajouté : “C’est une excellente nouvelle. La Pologne reçoit les dons les plus élevés de l’UE. Nous n’avons pas besoin de la Pologne.”

Un autre utilisateur de Twitter a cherché à comparer les remarques de M. Verhofstadt à l’attitude de l’UE envers le Royaume-Uni tout au long des négociations sur le Brexit.

Ils ont dit : « Rule of Law, un peu riche venant de vous ? Qui a tenté de contrecarrer la décision démocratique du peuple britannique de quitter l’UE ?

« Une loi du parlement votée par nos élus ? La règle de droit?”

Pendant ce temps, une autre affiche suggérait que la Pologne ne serait pas le seul autre pays à partir, déclarant : « On dirait que l’UE est en train de s’effondrer.

“L’Irlande partira aussi bientôt maintenant qu’elle est contributeur net.”

Cependant, tout le monde n’était en aucun cas en désaccord avec M. Verhofstadt.

Paul Mayock a déclaré : « Écoutez, entendez bien dit et bien souligné… à peu près la même duplicité utilisée pour sortir le Royaume-Uni de l’UE.

Et James Boag a dit : « Venant d’Écosse, fais quelque chose, fais n’importe quoi pour arrêter cette folie, au moins tu ne peux pas montrer Boris et dire, ça s’est bien passé, n’est-ce pas !

Par ailleurs, l’exécutif de l’Union européenne annoncera jeudi une nouvelle action en justice contre la Hongrie – dirigée par Viktor Orban – pour discrimination LGBT et prendra également des mesures contre les régions de Pologne – dirigées par Mateusz Morawiecki – qui se sont déclarées “zones sans LGBT”, Express.co.uk comprend.