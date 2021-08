Guy Verhofstadt sauvage après avoir affirmé que l’UE remporte les Jeux olympiques – “Vraiment est déchaîné!” | Monde | Nouvelles

in

Le député européen et ancien Premier ministre belge a affirmé que le nombre collectif de médailles d’or de l’UE en faisait le véritable champion des Jeux olympiques. Les Britanniques se sont moqués de la suggestion et ont déclaré que M. Verhofstadt était “délirant” et “désespéré”.

Jusqu’à présent, 23 des 27 États membres de l’UE ont remporté une médaille aux Jeux olympiques de cette année.

Chypre, Malte, la Lituanie et le Luxembourg n’ont pas encore remporté de médaille au concours de cette année.

M. Verhofstadt s’est vanté que le butin du bloc signifie qu’il a plus que les États-Unis et la Chine réunis.

Il a déclaré : « J’adorerais voir le drapeau de l’UE à côté du drapeau national sur les vêtements des athlètes.

« Notre identité est stratifiée – nous sommes fiers d’être italiens, lettons, allemands, slovènes… et européens. Nos sports devraient refléter cela !

L’eurodéputé polonais Radek Sikorski a publié un décompte officieux de médailles sur les réseaux sociaux montrant l’UE en tête, déclarant: “L’UE gouverne bien”.

LIRE LA SUITE: Guy Verhofstadt se vante bizarrement que Bruxelles remporte les Jeux Olympiques

Les Britanniques se sont moqués des députés européens pour se vanter de l’impact de l’UE, soulignant que le bloc n’est pas un seul pays.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​déclaré que M. Verhofstadt “est vraiment déséquilibré”, et ont suggéré que le bloc envoie une équipe de l’UE aux prochains Jeux olympiques.

Un lecteur a dit : « Eh bien. Les pays de l’UE27 devraient se retirer du CIO et envoyer une seule équipe de l’UE la prochaine fois s’ils veulent compter les médailles en tant que «pays» unique et arborer le drapeau de l’UE.

« Jusque-là, s’il vous plaît, gardez le silence. Je pense que la Belgique pourrait ne pas hésiter à le faire.

« Pas si sûr de l’Allemagne cependant. Sont-ils prêts à abandonner leur identité réussie ? »

A NE PAS MANQUER…

D’autres lecteurs se sont moqués des tentatives « délirantes » et « désespérées » de présenter l’UE comme les championnes olympiques.

Un lecteur, dans une évaluation cinglante du bloc, a déclaré : « En dehors du sport, l’UE n’a pas une université parmi les 40 meilleures au monde.

«Le Royaume-Uni a environ huit/neuf avec quatre dans le top 10. Nous les avons appelés lors du déploiement du vaccin Covid.

« La Ville est toujours dans les trois premiers centres financiers. Le monde parle soit l’anglais comme première ou deuxième langue.

« Nous pouvons continuer encore et encore. »

Un autre lecteur a déclaré : « Montre à quel point l’UE est désespérée pour une certaine forme de reconnaissance mondiale alors qu’en fait, elles deviennent de moins en moins pertinentes chaque jour qui passe. »

De plus en plus de lecteurs sont intervenus pour verser de l’eau froide sur les rêves olympiques du bloc.

L’un d’eux a déclaré : « J’aime l’EURSS, ils me divertissent avec les bêtises quotidiennes qu’ils sortent constamment… C’est comme regarder un feuilleton comique se dérouler. »

Un autre a déclaré: “Ce sont des gens qui représentent leur pays, pas une organisation commerciale corrompue et la vérité est que nous battons chaque État membre de l’UE, en fait, sur le nombre total de médailles, nous sommes en fait quatrièmes.”

Un autre a ajouté : « Laissez les pauvres dictateurs de l’UE avoir leur moment de gloire, même si ce n’est que de la fantaisie. Ils n’ont pas beaucoup de telles chances.