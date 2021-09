Guy Verhofstadt se moque du complot de l’armée européenne alors qu’il affronte le chef de l’OTAN | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé belge a déclenché une réaction violente sur Twitter après avoir visé le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, après avoir refroidi les plans d’une force militaire européenne. Le chef de l’OTAN a déclaré qu’il soutenait les plans de l’Union européenne visant à construire une politique de défense commune, mais il a mis en garde contre toute force de réaction rapide.

Répondant à un article sur Twitter, M. Verhoftadt n’était pas d’accord avec le chef de l’OTAN et a déclaré qu’une armée européenne contribuerait à accroître la coopération avec l’alliance.

L’échange a suscité une énorme réponse sur la plate-forme, de nombreux utilisateurs condamnant l’argument de M. Verhofstadt.

Un utilisateur a écrit : « Laisse tomber Guy, l’Europe ne sera jamais une force de défense unie, trop de nations différentes avec des divergences politiques et opposées. »

Un deuxième a ajouté : « Non, Verhofstadt. L’UE est une union d’États indépendants et non d’États européens et jusqu’à présent, rien ne changera cela. L’OTAN est de loin la meilleure solution.

Un troisième a commenté : « Vous n’avez PAS raison à ce sujet. L’OTAN a bien servi l’Europe depuis sa fondation. La simple pensée que VDL soit à la tête d’une armée nous remplit de terreur »

Un quatrième a ajouté : « Pas sûr que de nombreux soldats soient prêts à risquer leur vie pour l’UE. Défendre leur pays, c’est sûr.

Pendant ce temps, un cinquième a déclaré: “Non, Verhofstadt, l’armée de l’UE introduira de nouvelles duplications et gaspillera de l’argent.”

Le chef de l’OTAN est intervenu alors que les responsables de l’UE sont sur le point de présenter des propositions pour une force militaire combinée.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est composée de 30 pays indépendants, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l’Allemagne.

L’organisation a été plongée dans la crise sous le règne du président américain Donald Trump, qui a menacé de se retirer du pacte à moins que les États membres n’augmentent leur financement.

Les membres européens de l’OTAN ont fixé un objectif de dépenses de défense de 2% du PIB d’ici 2024 – l’ancien président américain avait demandé qu’il soit porté à 4%.

Le dernier sommet du G7 s’est tenu à Cornwall en juin et Joe Biden a réaffirmé son engagement envers l’alliance.