Guy Verhofstadt sort du rang pour lancer une attaque furieuse contre l’UE | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé belge a condamné la tactique déployée contre les réfugiés en Europe et accusé le bloc d’être « faible contre le fort et fort contre le faible ! La politique agressive est testée par les patrouilles frontalières dans les points chauds de migrants, y compris la Grèce, et implique des véhicules lourds émettant un bruit de sonnerie aigu.

Écrivant sur Twitter, M. Verhofstadt a insisté sur le fait que le bloc devait tenir tête au président russe Vladimir Poutine, au président turc Tayyip Erdogan et à la Chine – au lieu des réfugiés vulnérables.

Il a déclaré : « Nous sommes faibles contre les forts (Poutine, Erdogan, Chine) et forts contre les faibles !

« Est-ce notre ‘pouvoir dur’ ? Est-ce le renouveau géopolitique de l’Europe ?

« Un ‘canon sonore’ pour étouffer les cris des réfugiés désespérés… et je pensais que l’Europe était la championne des droits de l’homme !

Des images sont apparues sur les réseaux sociaux de patrouilles frontalières grecques testant l’équipement assourdissant.

Des ondes à haute fréquence peuvent être entendues provenant d’un camion armé près de la frontière avec la Turquie.

Le dispositif acoustique est monté sur le dessus du véhicule et peut être aussi bruyant qu’un moteur à réaction.

L’équipement fait partie des nouvelles barrières physiques et numériques en cours d’installation le long de la frontière entre la Grèce et la Turquie.

Des caméras de surveillance, des drones et un nouveau mur d’acier ont été érigés pour tenter d’empêcher les points de passage le long de la rivière Evros.

Des tours d’observation utilisant la technologie de l’intelligence artificielle ont également été installées pour signaler les mouvements suspects.

Des tests sur les soi-disant « canons sonores » ont également été menés en Hongrie et en Lettonie.

L’Union européenne a injecté plus de 3 milliards de livres sterling dans la technologie et la recherche en matière de sécurité au cours des cinq dernières années.

Les migrations ont commencé à ralentir après 2016 à la suite d’un accord entre l’Union européenne et la Turquie visant à fermer le couloir principal reliant ses côtes aux îles grecques.

L’année dernière, la Grèce a enregistré une baisse de 78 pour cent du nombre de migrants.

Les chiffres sont passés de près de 75 000 en 2019 à 15 700 en 2020, en partie à cause de la pandémie de coronavirus et des contrôles aux frontières plus stricts.