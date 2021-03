Guy Verhofstadt suscite la fureur contre le Royaume-Uni pour se distraire de l’échec des vaccins de l’UE | Politique | Nouvelles

Le fédéraliste européen sans honte a partagé un graphique comparant le nombre de vaccins exportés par les pays et la comparaison avec les vaccins utilisés dans le pays. Il a montré que les États-Unis et le Royaume-Uni n’avaient exporté aucune de leurs doses alors qu’ils se concentraient à juste titre sur la vaccination de leurs propres populations.

L’UE a quant à elle exporté 42 pour cent de ses vaccins.

L’ancien Premier ministre belge a écrit: «Même si je partage la frustration des vaccins avec l’UE, gardez toujours cela à l’esprit pour mettre en perspective.»

Le vétéran europhile n’a fait aucune mention des grandes quantités de flacons utilisés dans le bloc – entravant inutilement son déploiement.

M. Verhofstadt, un éminent eurodéputé bruxellois, a également omis de mentionner la suspension inutile de la piqûre pionnière d’AstraZeneca par les pays de l’UE pour des raisons non fondées qu’elle crée des caillots sanguins.

«C’est comme avoir une eau douce en abondance, mais votre population a soif pendant que vous vendez vos réserves.»

Un autre a fait rage: «Priez, dites-le, Guy. Quelle est exactement cette perspective? Que l’UE est une organisation gentille et bienveillante?

«Ou simplement médiocres en matière de planification, d’organisation et d’exécution?»

Un troisième a écrit: «Coup bon marché. Le Royaume-Uni a fait don de 735 millions de dollars (532 millions de livres sterling) à Covax (une organisation créant des vaccins Covid), tandis que l’UE n’a donné que 489 millions de dollars (354 millions de livres sterling).

«L’argent va dans les vaccins pour les pays les plus pauvres du monde. Et le jab d’Oxford est vendu au prix coûtant (prix). »

D’autres ont souligné que les vaccins sont fabriqués par des entreprises privées et non par l’UE.

Et un électeur de Remain a même critiqué le politicien pour ne pas se concentrer sur les échecs de l’UE.

Ils ont tweeté: «Des informations inutiles.

«J’étais contre le Brexit (et je le suis toujours, même si je suis un démocrate tellement accepté), mais l’UE bureaucratique n’a qu’à se pencher sur le désordre des vaccins, les informations sur les entreprises privées ne doivent pas être confondues avec l’incompétence (au niveau de l’UE).»

Parmi une minorité de partisans de l’Europhile, l’un d’eux a écrit: «C’est bon de voir la Grande-Bretagne« mondiale »en action.»

L’explosion est survenue quelques jours à peine après que l’UE est revenue sur la menace de bloquer les exportations de vaccins vers des pays dont le Royaume-Uni.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait précédemment déclaré qu’AstraZeneca devait « rattraper » les livraisons vers l’UE avant d’exporter des doses ailleurs.

Le Royaume-Uni et l’UE ont depuis convenu de discuter des exportations de vaccins après que le conflit eut menacé de déclencher une guerre commerciale.