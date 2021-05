Guy Verhofstadt: un eurodéputé européen sous le feu des critiques sur la revendication d’identité de l’UE – Des étincelles d’indignation | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé belge et le franc-parler Europhile ont partagé une enquête qui a montré quels pays étaient le plus alignés sur l’unité européenne. Dans le graphique, l’Espagne et la Pologne se situent en tête des sondages pour ce qui est de savoir si elles s’identifient comme européennes ou non. Commentant les chiffres, M. Verhofstadt a déclaré sur Twitter que tous les “nationalistes” s’étaient maintenant trompés en raison des résultats.

Il a déclaré: «L’identité de l’UE est forte, surtout dans le drapeau de la Pologne et le drapeau de l’Espagne.

“Un sondage prouve une fois de plus que les nationalistes ont tort: ​​l’UE n’est pas seulement notre passé, mais notre avenir commun et les citoyens de toute l’UE.”

Cependant, beaucoup se sont tournés vers Twitter pour souligner la différence entre l’identité européenne et le bloc lui-même.

Une personne a déclaré: “Toujours en train de mélanger l’UE et l’Europe, Guy?

“Un jour, vous pourriez l’obtenir. Cordialement d’un Brexiteer européen.”

Une deuxième personne a également demandé pourquoi la distinction entre l’identité européenne et l’UE n’avait pas été faite par certains qui ont voté lors du scrutin.

Ils ont dit: «Si on me posait cette question, je répondrais oui car il va de soi que je suis européen.

“Cela n’a rien à voir avec l’UE.

JUST IN: Brexit LIVE: le pouvoir de l’UE commence avec le limogeage de 100 banquiers londoniens

Bien qu’europhile, le député européen a également critiqué ouvertement la manière dont le bloc a agi sur plusieurs questions.

En effet, le député européen a critiqué le programme de vaccination médiocre de l’UE, qui ne s’est intensifié que ces dernières semaines.

Alors que le Royaume-Uni accélère avec son propre programme de vaccination au début de l’année, l’UE a connu des difficultés en raison de problèmes d’approvisionnement et d’affrontements avec AstraZeneca.

Pour faire avancer davantage le taux de vaccination du bloc, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a approuvé un nouveau contrat avec Pfizer pour 900 millions de doses du médicament cette semaine.

En réponse, cependant, M. Verhofstadt a déclaré: “L’UE est en train de rattraper son revers d’index pour son mauvais départ dans la gestion de la vaccination contre Covid, mais n’a pas encore tiré de conclusions politiques.

“Nous avons besoin d’une véritable Union européenne de la santé, capable de mieux affronter la prochaine crise dès le premier jour.”