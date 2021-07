Guyane : Le petit nouveau sur le bloc pétrolier ; Il est temps que l’Inde intensifie sa diplomatie pétrolière

L’Inde serait prête à acheter la part annuelle de brut de la Guyane dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement.

Par Abdul Nafey,

Le million de barils de brut de Guyane est en route vers le port de Paradip en Inde. La « cargaison d’essai », comme l’Indian Oil Corporation (IOC) décrit son premier achat, fait partie de la nouvelle stratégie d’importation de pétrole de l’Inde. Troisième plus gros importateur de brut, l’Inde a suggéré à maintes reprises à l’OPEP+ la voie vers la reprise de la production et des prix internationaux du pétrole, tirée par la demande. L’OPEP+ a cependant son propre esprit ; cela réduit la production. C’est ce qui explique précisément la flambée récente du prix intérieur du pétrole et la tendance inflationniste de l’économie indienne.

La stratégie remaniée de l’Inde consiste à s’approvisionner en pétrole auprès de pays non membres de l’OPEP. L’importation de brut en provenance du Moyen-Orient est maintenant à son plus bas depuis 20 ans. L’approvisionnement dans les pays de l’hémisphère occidental, notamment les États-Unis, le Canada, le Mexique et, plus récemment, la Guyane, a augmenté. Cela a du sens commercial. Les marges dans le brut naturel sont meilleures; d’autant plus dans un marché frappé par la pandémie de Covid-19. Les raffineries du secteur public indien ont amélioré leur capacité de traitement du brut « lourd » et « extra-lourd » – qui produit plus de diesel. Les raffineries du secteur public représentent les trois cinquièmes de la capacité de raffinage nationale de 5 mbj. Les temps sont bons ; L’amélioration des chaînes de valeur mondiales du transport maritime aide l’Inde à identifier de nouvelles sources d’importation de pétrole moins chères. L’achat de brut léger Liza de Guyane s’est certes fait à un « taux compétitif ». Les importateurs indiens affirment également que les sources non membres de l’OPEP contribuent à atténuer les poussées injustifiées ou les primes perçues sur les importations de brut.

Les raffineries d’État souhaitent conclure un accord d’approvisionnement à terme avec le Guyana. L’Inde serait prête à acheter la part annuelle de brut de la Guyane dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement. L’Inde a offert au Guyana une gamme de ses services techniques – projet de gaz à terre ; gaz pour la production d’électricité et d’engrais; et la mise en bouteille sous forme de GPL.

Le petit nouveau du bloc pétrolier fait les gros titres du monde. Les neuf milliards de barils de pétrole récupérables font de la Guyane le 19e plus grand pays pétrolier au monde. Le bloc Stabroek est exceptionnellement vaste et s’étend sur 6,6 millions d’acres. ExxonMobil a fait 18 découvertes à ce jour sur le bloc Stabroek. Les puits de pétrole sont prodigieux ; La Guyane deviendrait le 11e pays de l’histoire à atteindre l’objectif de production de 1 Mbj d’ici 2028. ExxonMobil prévoit d’augmenter la production de Liza I à 120 000 b/j. Une fois Liza II et Payara en ligne respectivement en 2022 et 2024, la production pourrait atteindre 220 000 b/d. L’accord avec ExxonMobil, signé en 2016, est généreux : 2 % de redevances et 50 % de partage des bénéfices. ExxonMobil aligne des milliards de nouveaux investissements. Les recettes pétrolières du Guyana atteindraient 5 milliards de dollars en 2025 et le PIB par habitant pourrait tripler d’ici 2030.

Le pays a gagné en géopolitique régionale. Il a fallu des restrictions de visa et un avertissement sévère de Mike Pompeo pour que David Granger « se retire » et Irfaan Ali pour assumer la présidence en août de l’année dernière – environ cinq mois après avoir remporté le mandat populaire. Le Parti progressiste du peuple indo-guyanais (PPP) au pouvoir semble avoir renoué ses relations avec les États-Unis. Mike Pompeo, le secrétaire d’État sous l’administration Trump, était à Georgetown en septembre à la recherche de sites pour des stations de radio et d’autres opérations dans le nord-ouest de la Guyane – près de la frontière vénézuélienne. Les États-Unis ont intensifié leur présence militaire en Guyane. La Guyane a rompu avec le consensus régional lorsqu’elle s’est prononcée en faveur de Mauricio Claver-Carone, premier Américain à la tête de la Banque interaméricaine de développement. Les États-Unis pourraient utiliser IDBas comme un outil financier pour contrôler l’influence croissante de la Chine dans les Caraïbes.

Le producteur caribéen mérite l’attention pour la sécurité énergétique à long terme de l’Inde. Le Bouclier guyanais, qui comprend la Guyane, le Suriname et la Guyane française, aurait beaucoup de pétrole. La Guyane a la plus grande population de la diaspora indienne dans les Caraïbes. Les Indo-Guyaniens forment le groupe ethnique le plus important avec 40 pour cent d’une population de 783 000 habitants. La diplomatie pétrolière pourrait compléter la sensibilisation parvasi bharatya de l’Inde. Il est temps que l’Inde se mobilise.

(L’auteur est un ancien professeur d’études sur l’Amérique latine et les Caraïbes à JNU, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

