Gwalior, Orchha au Madhya Pradesh obtiennent la reconnaissance de l’UNESCO ! Un énorme coup de pouce à l’emploi, le tourisme dit Scindia

Fort de l’inclusion de sa ville natale Gwalior et Orchha dans le projet de paysage urbain historique de l’UNESCO, le ministre de l’aviation civile de l’Union Jyotiraditya Scindia s’est dit ravi que deux villes du Madhya Pradesh fassent partie de la campagne de l’UNESCO. Réagissant au lancement de la campagne de l’UNESCO dans deux villes par le ministre en chef Shivraj Singh Chauhan, Scindia a déclaré que le développement serait un énorme accélérateur pour le tourisme et les opportunités d’emploi dans l’État.

Plus tôt, CM Shivraj Singh Chauhan a lancé le projet de paysage urbain historique de l’UNESCO à Gwalior et Orchha lors d’un événement virtuel avec des représentants de l’UNESCO et d’autres hauts fonctionnaires de l’État. A l’occasion du programme, Chauhan a déclaré que le développement apportera une nouvelle dimension au tourisme du Madhya Pradesh ainsi que la création d’emplois supplémentaires dans ces villes et les zones voisines. Chauhan a également déclaré que seules huit villes de toute la région de l’Asie du Sud ont été reconnues dans le cadre du projet de paysage urbain historique de l’UNESCO et que Varanasi et Ajmer sont les deux autres villes indiennes reconnues par l’UNESCO dans le cadre du projet.

L’importance de la reconnaissance de l’UNESCO

Gwalior et Orchha sont tous deux situés dans la partie nord du Madhya Pradesh et sont tous deux célèbres parmi les touristes au niveau national et international. Gwalior étant plus proche de la route Delhi-Agra attire déjà un grand nombre de touristes internationaux qui fréquentent Agra pour visiter le Taj Mahal. La ville de Gwalior abrite le fort historique de Gwalior, le palais royal de Scindia appelé palais Jai Vilas et d’autres monuments d’intérêt touristique. De même, Orchha est également considérée comme une destination touristique fascinante parmi les personnes résidant dans les villes et les États voisins. Faisant partie du district de Niwari de l’État, la ville d’Orchha est située sur les rives de la rivière Betwa et possède de nombreux sites pittoresques et monuments historiques.

L’UNESCO, qui fait partie des Nations Unies, gère plusieurs programmes et initiatives pour préserver, promouvoir et entretenir des lieux historiques, naturels et artistiques à travers le monde. Faire partie des missions et projets de l’UNESCO apporte non seulement une assistance technique et financière pour le développement du lieu, mais attire également un grand nombre de touristes internationaux dont l’itinéraire commence par la visite des principaux sites reconnus par l’UNESCO.

