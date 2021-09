Gwalior: une affaire déposée après qu’une femme a vandalisé un véhicule de l’armée devant une caméra, pousse un officier

in

Des séquences vidéo d’une femme dans laquelle on la voit créer le chaos au milieu de la route à Gwalior, dans le Madhya Pradesh, ont suscité une indignation majeure après être devenue virale sur les plateformes de médias sociaux. La femme dans la vidéo est vue en train de bloquer un véhicule de l’armée et plus tard de donner un coup de pied au véhicule par l’avant. Les gens peuvent être vus debout et regarder tout l’incident tandis que certains ont enregistré l’incident sur leur téléphone. L’incident a eu lieu près de Padao Chowk à 20 heures.

Après avoir commencé à donner des coups de pied dans le véhicule, le bureau de l’armée est sorti du véhicule pour contrôler la situation, mais la femme, qui serait un mannequin, a commencé à se disputer avec l’officier et a été vue plus tard en train de pousser l’officier. La femme aurait été en état d’ébriété et aurait été vue en train de tenir son téléphone alors qu’elle essayait d’appeler quelqu’un.

Alors qu’elle continuait à donner des coups de pied dans la jeep, une bouteille en verre est tombée de son sac et s’est brisée sur le sol. Selon les médias, une équipe de police est arrivée sur les lieux après le départ du véhicule de l’armée. La police a trouvé deux autres femmes qui l’escortaient. La police de Gwalior a pris bonne note de l’incident et a déclaré que des mesures appropriées avaient été prises à cet égard. Alors qu’aucune plainte officielle n’a été déposée par l’armée, un cas a été enregistré au poste de police de Padav.

Une autre vidéo d’une fille (qui aurait été ivre) devenant folle à Gwalior. Elle donne un coup de pied au véhicule de l’armée et se comporte mal avec l’officier de l’armée ????‍♀️????‍♀️ pic.twitter.com/oiwmgQutWr – Rosy (@rose_k01) 9 septembre 2021

La vidéo a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et les gens ont même comparé l’incident au cas de la fille de Lucknow où une femme avait giflé à plusieurs reprises un chauffeur de taxi sans aucune raison. Les internautes ont également demandé des mesures énergiques contre la fille impliquée dans l’incident de Gwalior.

