GWAR aide un fan à trouver une jambe prothétique manquante pendant le concert

Les spectacles de GWAR sont connus pour être hardcore… mais les choses sont devenues si folles pour un fan qu’il s’est retrouvé sans sa jambe prothétique et a désespérément besoin des artistes pour l’aider.

Le groupe de heavy metal a donné un concert à LA la semaine dernière et tout s’est arrêté lorsqu’un fan nommé Baron Vidar, qui a une prothèse de jambe, était apparemment en train de surfer sur la foule et a perdu son membre. Vidar est arrivé sur le devant de la scène et a réussi à attirer l’attention des membres de GWAR pour récupérer sa jambe.

Le guitariste du groupe a arrêté le spectacle et a annoncé à la foule : « Si quelqu’un a une fausse jambe là-bas, ou une fausse jambe supplémentaire, envoyez-le par ici parce que ce type a besoin de sa f ****** jambe. »

Puis, presque instantanément, la jambe apparaît dans la main d’un membre de la foule à environ 50 pieds en arrière et est rendue au baron.

Baron a pu remettre sa prothèse en place et a probablement apprécié le reste du spectacle sans incident.

Hardcore !!!