Gwar annonce la première collection Nft

GWAR et Fanaly ont annoncé un partenariat avec des objets de collection numériques pour les tout premiers NFT du groupe de heavy metal emblématique. Fanaly, l’un des principaux développeurs NFT de l’industrie dans les domaines de la musique, du sport et du divertissement, créera et distribuera la collection officielle NFT de GWAR. La collection en édition limitée sera disponible à l’achat à partir du 20 septembre à 12 h HAE sur www.fanaply.com/gwar, et dans le GWAR magasin de marchandises.

La collection officielle NFT de GWAR comprend trois NFT différents, avec de la musique et un tout nouvel art numérique original de Matt Maguire de GWAR. Les NFT en partenariat avec Fanaly seront tous frappés et soutenus sur la blockchain Ethereum afin qu’ils soient garantis rares et uniques. Chaque NFT sera disponible pour tous les fans à l’achat direct à des prix accessibles, de 20 $ à 250 $.

GWAR chanteur Le Berserker Blóthar avait ceci à dire à propos de la sortie : « Notre manager Sleazy P. Martini me dit qu’avec ces NFT, nos fans auront des trucs cool, originaux, jamais vus GWAR l’art, et ils peuvent posséder un petit morceau de la GWAR univers. Il me dit aussi que si nous en vendons suffisamment, je pourrai acheter beaucoup de frites frisées.”

“Nous sommes ravis d’apporter des ressources numériques en édition limitée aux incroyables fans du groupe emblématique GWAR,” mentionné Accorde Dexter, co-fondateur et PDG de Fanaly. “Les NFT offrent aux groupes une manière nouvelle et créative de s’exprimer auprès de leurs communautés de fans, tout en permettant à ces fans de collectionner, de commémorer et de célébrer les créations des groupes via nos objets de collection numériques. Nos NFT sont conçus pour les fans – ils sont inclusifs, respectueux de l’environnement et offrent fans une véritable propriété numérique pour la toute première fois.”

Collection NFT officielle de GWAR :

*Scumdog Legionnaire* – Seulement 10 NFT en édition limitée disponibles, en achat direct pour 250 $ :



Le plus rare des honneurs qu’un humain puisse obtenir est de se battre (et très probablement de mourir) aux côtés des Scumdogs de l’Univers. Les quelques privilégiés qui ont obtenu ce privilège sont désormais devenus une Légende !

*Esclave de GWAR* – Seulement 50 NFT en édition limitée disponibles, en achat direct pour 40 $ :



Seule la crème de la crème humaine est sélectionnée par GWAR accéder au statut d’esclave. Dans le passé, la seule façon d’obtenir cet honneur était de passer des années de service physique à GWAR. Maintenant, il y a un raccourci.

*Bohab 4 Lyfe – 250 NFT en édition limitée disponibles, en achat direct pour 20 $ :



Les bohabs sont des humains qui adorent nos seigneurs et maîtres, GWAR. Certains prétendent que les Bohabs sont un culte secret, dédié au chaos et à l’abandon. Certains ont raison. Maintenant, vous pouvez prouver que vous faites partie de leurs rangs avec ce NFT d’entrée de gamme.

Le tout premier GWAR La collection NFT sera produite et vendue par Fanaly, un leader dans le développement de NFT des plus grands noms de la musique, du sport et du divertissement pour les plus grands fans du monde. Rien qu’en 2021, Fanaly a lancé des NFT officiels pour American Express et Grammy-artiste nominé SZA, NASCAR équipes 23XI Racing et JTG Daugherty Racing, le 2021 Derby kentucky et l’hippodrome de Churchill Downs, LNH équipes Diables du New Jersey, Prédateurs de Nashville et Panthères de Floride et Groupe de jeu Misfits. En 2019, Fanaly a annoncé sa première tentative dans l’espace d’événements en direct et de divertissement via un partenariat avec Festival de musique et d’art de la vallée de Coachella, alimentant leur programme d’objets de collection numériques.

Fanaly possède les NFT les plus respectueux de l’environnement et a construit un système qui réduit considérablement l’impact de la consommation d’énergie. Fanaly croit que l’avenir des TVN est accessible, où les gens peuvent réellement se permettre de les acheter et d’acheter avec des cartes de crédit et de débit.

