Gwar annonce la tournée du 30e anniversaire des Scumdogs avec Eyehategod, Madball et Napalm Death

Human Scum, avez-vous reçu votre implant de puce 5G-… nous voulons dire « vaccin » ? Maintenant que tu as ta chance dans le bras, GWAR vous donneront une piqûre dans la gueule (de vomir) cet automne alors qu’ils reprennent la route en Amérique du Nord. La première partie du “Tournée du 30e anniversaire des Scumdogs” débutera le 16 septembre avec un spectacle dans la ville natale du groupe à Richmond, en Virginie et se poursuivra jusqu’au 19 septembre à Pittsburgh, en Pennsylvanie et comprend également un arrêt à Fête de l’émeute. Cette visite verra GWAR jouer de “Scumdogs de l’univers” enregistrer dans son intégralité. Le soutien sur les gros titres proviendra de MADBALL et DIEU DES YEUX. Le groupe reprend ensuite la route le 28 octobre à Norfolk, Virginie et sillonnera cette planète boule de boue jusqu’au 13 décembre à Washington, DC Le soutien viendra du légendaire MORT PAR NAPALM et encore DIEU DES YEUX. GWAR fera également une apparition cette année Bienvenue à Rockville Festival.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le jeudi 17 juin à 12h00 (midi) HAE et se terminera le jeudi 17 juin à 22h00, heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente « MAGGOTS » pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale sera ce vendredi 18 juin.

Dit GWARc’est le truc de la gorge en plomb Le Berserker Blóthar: “Nous l’avons économisé, et nous sommes prêts à exploser sur tout le visage de cette nation avec un flot éblouissant de charge de choc chaotique. Mais n’essayez même pas de venir à un spectacle sur cette tournée à moins que vous ne soyez non vaccinés, positifs au COVID et prêts à se soumettre à un contrôle enthousiaste de la température rectale aux mains de notre équipe de route dégénérée. »

Des dates de tournée:

16 septembre – Richmond, VA – The National $



17 septembre – Columbus, OH – Newport Music Hall $



18 septembre – Chicago, IL – RiotFest @ Douglas Park #



19 septembre – Pittsburgh, Pennsylvanie – M. Smalls $



28 octobre – Norfolk, Virginie – Le NorVa x



29 octobre – Worcester, MA – Le Palladium x



30 octobre – Philadelphie, Pennsylvanie – Franklin Music Hall x



31 octobre – New York, NY – Irving Plaza x



01 novembre – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage x



02 novembre – Buffalo, NY – Town Ballroom x



04 novembre – Milwaukee, WI – The Rave x



05 novembre – Detroit, MI – Crofoot Ballroom x



06 novembre – Indianapolis, IN – The Vogue x



07 novembre – Cleveland, OH – House of Blues x



08 nov. – Toronto, ON – The Opera House x



10 novembre – Asheville, Caroline du Nord – Peau d’orange x



11 novembre – Cincinnati, OH – Bogarts x



12 novembre – Atlanta, GA – The Masquerade x



13 novembre – Daytona Beach, Floride – Bienvenue à Rockville #



15 novembre – Houston, Texas – Warehouse Live x



16 novembre – Dallas, TX – Gas Monkey Bar & Grill x



18 novembre – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Sunshine Theatre x



19 novembre – Tuscon, AZ – Le Rialto x



20 novembre – Las Vegas, NV – House of Blues x



21 novembre – Los Angeles, CA – The Belasco Theatre x



22 novembre – San Francisco, Californie – La salle de bal Regency x



23 novembre – Ventura, Californie – Théâtre Ventura x



24 novembre – Santa Ana, Californie – L’Observatoire x



26 novembre – Reno, NV – Virginia Street Brewhouse x



27 novembre – Boise, ID – Knitting Factory x



28 novembre – Portland, OR – Crystal Ballroom x



30 novembre – Seattle, WA – Showbox SODO x



01 déc. – Vancouver, C.-B. – Commodore Ballroom x



03 déc. – Calgary, AB – MacEwan Hall x



04 déc. – Edmonton, AB – Midway Bar x



06 déc. – Billings, MT – Pub Station x



07 décembre – Denver, CO – The Oriental Theatre x



08 déc. – Lawrence, KS – Granada Theatre x



09 décembre – Minneapolis, MN – First Avenue x



10 décembre – Lincoln, NE – The Bourbon Theatre x



11 déc. – Sauget, IL – Pop’s x



13 décembre – Washington, DC – 9h30 Club x

$ avec MADBALL / DIEU DES YEUX justificatif



x avec MORT PAR NAPALM / DIEU DES YEUX justificatif



# Festival

