Gwar annonce le jouet Oderus Urungus 10 pouces

Cela fait plus de sept années humaines que l’ancien chanteur de GWAR, le seul et unique Oderus Urungus, a quitté ce plan d’existence. À présent, Haut sur les jouets en plastique et GWAR se sont associés pour vous donner 10 pouces solides du Corrupteur immortel lui-même.

GWAR‘s Le Berserker Blóthar a ceci à dire: “Je me suis éclaté avec ce petit gars. Je me suis saoulé et j’ai joué avec dans la baignoire. Je me suis quand même un peu porté, et je me suis retrouvé aux urgences pour le faire retirer de mon Non Pas de place. Comme au bon vieux temps avec Oderus!!!”

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez débourser votre argent durement gagné pour vous-même Oderus Urungus jouet. Cette édition limitée mesure 10 pouces de hauteur et est faite de qualité supérieure tirée à la main Sofubi vinyle par HOPjouets. Ceux-ci sont emballés dans un poly-sac avec une carte d’art premium. Précommandez le vôtre dès aujourd’hui.

Le jouet sera disponible en trois variantes :

* Entièrement peint



* Glow In The Dark Translucent Blue (150 pièces exclusives à GWAR.net uniquement)



* Orange With Green Ooze (150 pièces exclusives à GWAR.net uniquement)

Dave Brockie, qui a fait face GWAR sous le nom Oderus Urungus, a été retrouvé mort à son domicile de Richmond, en Virginie, en mars 2014. Selon le bureau du médecin légiste de l’État de Virginie, il est décédé accidentellement d’une toxicité aiguë à l’héroïne.

Brockie était le dernier membre original restant de GWAR, qui a été fondée il y a 37 ans. Il avait 50 ans.

Le groupe de métal satirique a gagné un public pour ses costumes macabres et exagérés, ses paroles offensantes et ses spectacles graphiques et gore, dans lesquels les membres du groupe se sont produits en tant que descendants de guerriers extraterrestres arrivés sur Terre pour asservir et massacrer la race humaine. .

