Gwar publie une vidéo pour la version acoustique de ‘F ** K This Place’

Le 28 mai verra la sortie de GWARde “Le disque sans nom” passant par Dossiers de la fosse. L’EP est un disque photo de 12 pouces en édition limitée, qui est épuisé sur GWAR.net, mais des quantités limitées seront disponibles dans les magasins indépendants aux États-Unis à partir de la fin du mois prochain.

“Le disque sans nom” propose des versions débranchées de quatre GWAR classiques, complètement repensés et réarrangés avec des instruments acoustiques.

Aujourd’hui, vos Lords et Masters ont dévoilé une nouvelle vidéo épique pour la version acoustique de “Baiser cet endroit”.

Guitariste Pustulus Maximus a avoué: «J’ai oublié de payer ma facture d’électricité, nous avons donc été obligés de répéter acoustiquement et c’est le résultat. GWAR, le mauvais et le laid. “

Chanteur Blóthar le Berserker avait une prise un peu plus déroutante: «Ce n’est pas ce que je pensais qu’ils entendaient par« débranché ». Je n’ai pas été en mesure de rassembler un étron depuis des années. “

L’idée de sortir l’EP est venue lors de la quarantaine de l’année dernière à la suite de la performance acoustique déchirante, émotionnelle et ridicule du groupe pour Le club AV lors de leurs sessions de quarantaine. Avec cette sortie, le groupe revient avec nostalgie sur des éons de rock and roll meurtrier et le temps solitaire du grand Gwarantin de 2020.

Blóthar avait ceci à dire: “Pendant la quarantaine de 2020, j’ai passé de longues journées solitaires avec ma main sur mon pantalon, me cachant dans une forteresse entièrement faite de rouleaux de papier hygiénique, buvant du désinfectant pour les mains et regardant “ Sœurs de 1000 lb ”… ce qui est comme d’habitude pour moi. Donc j’ai été soulagé quand j’ai reçu l’appel pour donner quelques voix ‘Le disque sans nom’. Nous avons enregistré ce disque au téléphone, ce qui me convenait, car je ne supporte pas d’être dans la même pièce que les autres membres de GWAR. “

“Le disque sans nom” liste des pistes:

Face A:

01. Baiser cet endroit



02. Va te tuer

Côté B:

01. Je serai ton monstre



02. La route derrière

Dave Brockie, qui a fait face GWAR sous le nom Oderus Urungus, a été retrouvé mort à son domicile de Richmond, en Virginie, en mars 2014. Selon le bureau du médecin légiste de l’État de Virginie, il est mort accidentellement d’une toxicité aiguë à l’héroïne.

Brockie était le dernier membre original restant de GWAR, qui a été fondée il y a 37 ans. Il avait 50 ans.

Le groupe de métal satirique s’est fait un nom pour ses costumes macabres et exagérés, ses paroles offensives et ses spectacles graphiques et gore, dans lesquels les membres du groupe se sont produits en tant que descendants de guerriers extraterrestres arrivés sur Terre pour asservir et massacrer la race humaine. .



