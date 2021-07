Gwar sortira “Scumdogs Live” en septembre

L’année dernière, quand tout le monde était coincé à la maison, vos seigneurs et maîtres GWAR ont bravé la pandémie pour retrouver leurs frères Scumdog perdus pour une soirée de pure folie rock qu’ils ont surnommée “Scumdogs XXX Live”. L’émission, qui était présentée comme un événement à la carte « unique dans une vie », a été filmée dans une maison de crack vide à Richmond, en Virginie, et présentait le retour de la bien-aimée GWAR personnages Hymen de Slymenstra, Sleazy P. Martini, Sexcuteur et Techno Destructo. Regardez une vidéo en direct pour le premier single de l’album « Chirurgie de l’amour » au dessous de.

Maintenant, vous, les Bohabs, avez la chance de revivre cet événement encore et encore avec la sortie de “Les Scumdogs vivent”, le 10 septembre via Dossiers des stands. Cette version étonnante est disponible en trois formats et peut être pré-commandée ici.

Le Berserker Blóthar, plomb gorge chose de GWAR, avait ceci à dire à propos de la sortie: “Cette chose était un cirque gangbang à trois anneaux de la chute. Je voulais juste traîner avec nos vieux amis et me faire exploser, mais bien sûr, nous devions faire face à tous nos ‘Scumdogs’-les méchants de l’ère ; Techno Destucto, les Redneck de l’enfer, et le Mauvais motard chienne, pour n’en citer que quelques-uns. Tout allait bien jusqu’à Slymenstra m’a mis le feu pendant sa danse aux flambeaux. Avec des amis comme ça, qui a besoin d’ennemis ?”

Liste des pistes d’événements en direct :

* Le Salamaniseur



* Les années sans lumière



* Sexcuteur



* noir et énorme



* Vlad l’Empaleur



* Cosse de la mort



* Asticots



* Chirurgie de l’amour



* Horreur de Yig



* le roi la reine



* Malade de toi



* Chanson de techno



* Tu n’es pas de la merde



* Endroit cool pour se garer



* Abattoir

Avec du contenu bonus sur le DVD et le Blu-ray :

* Dans les coulisses avec Sleazy P Martini



* Le retour de la techno destructo



* Bälsäc et Jizmak rencontrent un jeune fan



* Dans les coulisses avec la mauvaise salope de motard



* Vérification de l’ampli pustulus



* Bonesnapper rencontre le sexecutioner



* La chambre verte de Slymenstra

Plus

* Derrière le meurtre



* Ronan sur Scumdogs



* Café expresso destructo



* Vinyle à tomber par terre



* Liquid Death – Gardez le monde souterrain magnifique

Bonus spécial

* Un aperçu des coulisses (réelles)



* Commentaire audio de GWAR



* Commentaire audio de GWAR

Ne manquez pas GWAR cet automne le ” 30e anniversaire de Scumdogs “ tournée, avec le soutien de MORT PAR NAPALM, DIEU DES YEUX et MADBALL à certaines dates.



