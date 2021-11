Gwen Stefani est la reine des tigres parfaite dans une photo élégante d’Halloween

Gwen Stefani a montré ses spots la nuit d’Halloween 2021. La chanteuse « No Doubt » a rejoint les dizaines de célébrités exhibant leurs costumes d’Halloween dimanche soir lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram pour révéler un costume de léopard catty, sous-titrant la photo, « halloween [pumpkin emoji] gx. »

Pour son costume, la chanteuse a enfilé une tenue moulante à imprimé léopard, qu’elle a associée à des oreilles d’animaux coupées dans ses cheveux, à moitié blonds et à moitié bruns. Stefani a complété le look avec de la peinture pour le visage, le bout de son nez peint en noir, des moustaches peintes sur ses joues et ses lèvres peintes à moitié noires et à moitié argentées. Les fans n’ont pas tardé à applaudir le look, une personne partageant: « J’adore. Costume génial », comme un autre a commenté, « ce costume est tout! » Quelqu’un d’autre a surnommé le costume « ICONIC », avec un autre déclarant que le costume de Stefani était le « gagnant haut la main ».

On ne sait pas si le mari de Stefani, Blake Shelton, s’est également habillé pour Halloween. Shelton n’a partagé aucune photo du jour d’Halloween sur les réseaux sociaux, et à part une vidéo d’elle-même « échangeant des bonbons » avec d’autres et un clip d’un couple déguisé en hippies, Stefani n’a partagé aucun article sur les costumes d’Halloween de quelqu’un d’autre.

Stefani et Shelton se sont rencontrés pour la première fois sur The Voice, leur relation devenant romantique en 2015. Après cinq ans de relation, Shelton s’est mis à genoux et a posé la question en octobre 2020. L’heureux couple s’est marié le 3 juillet 2021 à Shelton’s Oklahoma ranch, où le couple a passé la majeure partie de la pandémie de coronavirus. La cérémonie de mariage a été présidée par l’animateur de The Voice, Carson Daly. Au cours de leur cérémonie de mariage, Shelton a joué une nouvelle chanson intitulée « Reach the Star » à la place des vœux traditionnels. Confirmant leur mariage sur les réseaux sociaux à l’époque, Stefani a écrit: « Les rêves deviennent réalité », ajoutant « Je t’aime » à Shelton.

Depuis leur grand jour, le couple n’a pas hésité à montrer à quel point ils sont éperdument amoureux. Début octobre, Shelton a célébré le 52e anniversaire de Stefani avec un hommage d’anniversaire affectueux. Le crooner country a partagé une photo de lui et Stefani le jour de leur mariage. Il l’a légendé, « Joyeux anniversaire à ma meilleure moitié… ma FEMME !!!! Je t’aime. » Quelques semaines plus tard, et juste avant Halloween, Stefani a réfléchi à leur histoire d’amour lorsqu’elle a partagé une photo du jour où Shelton est tombé à genoux et lui a demandé de l’épouser.