Gwen Stefani est reconnaissante pour Blake Shelton et ses succès Country Coattails

Gwen Stefani est heureuse de chevaucher les queues de cheval de Blake Shelton pour gagner son propre goût du succès country. La chanteuse “Hollaback Girl” a remercié son mari de l’avoir aidée à percer dans le monde de la musique country avec leurs deux singles à succès en duo, “Nobody But You” et “Happy Anywhere”. Stefani a fait ces commentaires lors d’un événement en plein air où Warner Music Nashville et BMI ont célébré Shelton en marquant ses 27e et 28e hits country numéro un avec les deux chansons.

“Blake Shelton, merci de m’avoir laissé chevaucher vos queues de manteau pendant tout ce temps”, a déclaré Stefani à Shelton lors de l’événement du 9 septembre avant que Shelton ne joue à Bridgestone Arena, rapporte PEOPLE. “Je suis vraiment un poisson hors de l’eau. Je viens du comté d’Orange, mais je porte des bottes de cow-boy pour ça. Je suis tellement fan d’écriture et d’écrivains.” Stefani a dit qu’elle avait pleuré quand Shelton lui a demandé de chanter sur “Happy Anywhere” parce qu’elle était tellement excitée et a estimé que la chanson décrivait leur relation.

Shelton a admis qu’il n’était pas sûr de sortir les deux duos l’un après l’autre car il n’était pas sûr que la radio country soutiendrait l’idée. Après que “Nobody But You” ait atteint le sommet des charts, il a eu une conférence téléphonique avec son équipe sur ce qui devrait être son prochain single, et ils ont tous convenu que “Happy Anywhere” pouvait encore réussir. Maintenant, Shelton a déclaré que lui et les dirigeants de Warner Music Nashville avaient plaisanté en disant que Stefani devrait désormais figurer sur chaque single qu’il sortirait.

Cette année a également marqué le 20e anniversaire du premier single numéro un de Shelton, “Austin”, qui figurait sur son premier album éponyme. “Nous ne sommes qu’au début de ce voyage”, a déclaré à PEOPLE le président-directeur général de Warner Music Nashville, John Esposito. “Je sais que dans notre poche nous avons ce qui sera sa 29e chanson n°1.”

Shelton et Stefani se sont rencontrés sur The Voice et ont commencé à sortir ensemble en 2015. Après cinq ans de relation, ils se sont fiancés en octobre 2020 et se sont mariés le 3 juillet 2021. Au cours de leur cérémonie de mariage, Shelton a joué une nouvelle chanson intitulée “Reach the Star” dans lieu des vœux traditionnels. C’était une décision rare pour Shelton puisqu’il n’écrit pas ses propres chansons ces derniers temps, même si Stefani le poussait constamment à se remettre à l’écriture de chansons. Il a obtenu de l’aide de Craig Wiseman et a préparé la chanson pour la cérémonie. Lors d’une interview avec SiriusXM, Shelton a révélé qu’il avait enregistré la chanson, mais il n’a pas dit s’il prévoyait de la sortir ou non.

La chanson a été une surprise pour Stefani lors du mariage. “Elle ne savait pas que j’allais faire ça”, a déclaré Shelton en juillet. “Et donc je l’ai surprise avec la chanson et nous venons d’enregistrer la chanson ici à Nashville hier. Je ne sais pas quoi, ou quand nous allons faire quelque chose avec, mais c’est quelque chose que je voulais avoir un enregistrement de.”