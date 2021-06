Gwen Stefani et Blake Shelton ont-ils atteint l’autel ? Voici ce que nous savons

in

Quelques jours plus tôt, la chanteuse a partagé des photos de son enterrement de vie de jeune fille. “Elle se marie”, a-t-il écrit Stefani via Instagram le 10 juin, avec une photo d’elle en train de savourer un verre de vin blanc et tenant un cadeau.

Le partenaire de Gwen Stefani et Blake Shelton est l’un des plus stables de l’industrie. (© . 1279573426)

“Ma famille m’a kidnappé pour fêter ça”, a-t-il plaisanté dans l’une de ses histoires Instagram, ajoutant : “Je vais me marier !” Gwen Elle a partagé des photos de la fête, y compris un arrangement floral et un cadeau de sa famille qui lui servait de « quelque chose de vieux » ; une vidéo du mariage de ses parents en 1966.

Stefani Oui Shelton Ils se sont fiancés en octobre 2020, après cinq ans de relation. En mars, le natif de l’Oklahoma a annoncé que le mariage aurait lieu cet été. “Avec Covid-19, il semble que ça puisse aller, mais je ne sais pas”, a-t-il déclaré alors qu’il animait l’émission Today.