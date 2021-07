Gwen Stefani et Blake Shelton se sont mariés samedi

Gwen Stefani et Blake Shelton, ici aux Grammys en 2020, se sont mariés ce week-end, selon un post de Stefani partagé sur Instagram.

. – De toutes les personnes, elle le désirait le plus.

Blake Shelton et Gwen Stefani, qui ont chanté une version des paroles susmentionnées dans une chanson No Doubt très sous-estimée intitulée “Running”, se sont mariés.

Les coachs de “The Voice” se sont mariés samedi, selon un post de Stefani sur Instagram dans lequel elle a partagé trois photos de la célébration.

Un représentant du couple n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

C’est le troisième mariage de Shelton et le deuxième de Stefani.

Le couple s’est fiancé en octobre 2020 et Shelton lui a proposé en Oklahoma, un moment où Stefani a failli dérailler.

Lors d’une apparition dans le talk-show de jour de Kelly Clarkson l’année dernière, Stefani a expliqué: “J’essayais de ne pas aller en Oklahoma parce que cela devenait trop compliqué avec (covid-19) et la famille. ‘Je pense que nous devrions annuler le voyage.’ Il était quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons réglé le problème et avons fini par y aller. “

Le couple a partagé une photo du moment heureux, avec un message de Shelton : “Bonjour @gwenstefani, merci d’avoir sauvé mon 2020… et le reste de ma vie. Je t’aime. J’ai entendu un OUI !”

Stefani et Shelton se sont rencontrés sur le tournage de “The Voice” en 2015.

Ils ont collaboré musicalement à plusieurs reprises sur des chansons comme “Go Ahead and Break My Heart” de l’album 2016 de Shelton, “If I’m Honest” et “You Make It Feel Like Christmas”.

Le couple a également remporté un CMT Music Award pour sa chanson “Nobody But You”.

Stefani a trois enfants, Kingston, Zuma et Apollo, de son mariage avec Gavin Rossdale.

Shelton et son ex-femme Miranda Lambert se sont séparés en 2015.

Lisa Respers France et Marianne Garvey de CNN ont contribué à ce reportage.