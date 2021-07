Gwen Stefani et Blake Shelton sont enfin mariés et les photos sont superbes

Cela fait en quelque sorte près de six ans que l’entraîneur de The Voice et star de la musique country Blake Shelton et son collègue de Voice, Gwen Stefani, sont devenus publics pour la première fois en tant que couple romantique, cette relation atteignant un pic en octobre 2020 lorsqu’ils ont annoncé leurs fiançailles. Bien qu’aucun plan officiel n’ait été annoncé depuis un certain temps, compte tenu des restrictions liées au COVID concernant les rassemblements publics, le grand jour s’est finalement produit pendant le week-end de vacances ! Un grand bravo à Shelton et Stefani, qui sont officiellement devenus un couple marié le samedi 3 juillet, et le couple a révélé son look de premier ordre sur les réseaux sociaux deux jours plus tard, vraisemblablement après s’être remis de ce qui devait être une douce réception.