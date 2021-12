Gwen Stefani fait sa première apparition après le mariage avec Blake Shelton à l’émission

Gwen Stefani a fait sa première apparition dans The Voice depuis son mariage avec Blake Shelton cet été lors de l’épisode de mardi soir. L’ancien chanteur de No Doubt était là pour montrer son soutien à Carter Rubin, que Stefani a entraîné la saison dernière. Rubin a interprété sa nouvelle chanson, « horoscope » dans l’émission.

Au début de l’épisode d’élimination en direct de mardi, l’animateur Carson Daly a présenté Stefani, qui se tenait aux côtés de Shelton, Daly les prononçant en plaisantant mari et femme. Stefani a souligné que c’était sa première fois dans l’émission depuis leur mariage le 3 juillet au ranch de Shelton en Oklahoma, avec Daly comme officiant. Le couple a également montré ses alliances pour les caméras.

C’est tellement bon de vous revoir sur @NBCTheVoice ce soir @gwenstefani !!! Ça me fait tellement plaisir ici ! Vous et @blakeshelton êtes beaux ensemble.pic.twitter.com/KTNgtJENvQ — SHEFANI ❤️ Les Sheltons ❤️ Dieu merci 🙏 (@SG_BlakeandGwen) 1er décembre 2021

Après les blagues, Stefani a comblé Rubin d’éloges. « Je suis tellement fière de lui », a-t-elle déclaré, qualifiant la nouvelle chanson de Rubin d' »incroyable ». Rubin a « beaucoup grandi et c’est un gars tellement bien », a déclaré Stefani. « Je le soutiens. Je sais que vous l’êtes. Allez acheter la chanson. » Elle a prédit que Rubin aurait un « avenir incroyable ». Daly a ensuite donné à Stefani l’occasion de présenter Rubin avant sa performance.

Stefani et Shelton ont commencé à sortir ensemble en novembre 2015, après avoir travaillé ensemble sur The Voice. Ils se sont fiancés en octobre 2020 et se sont mariés le 3 juillet. Au cours de la cérémonie, Shelton a interprété une toute nouvelle chanson qu’il a écrite pour l’occasion, « We Can Reach the Stars ». Il l’a ensuite enregistré et l’inclura dans l’édition de luxe de son dernier album, Body Language.

« Je sors une version de luxe de cet album que nous avons maintenant, et nous allons le mettre là-bas, et je suis donc ravi que les gens l’entendent », a déclaré Shelton à Seth Meyers en octobre. « Beaucoup de gens me posent des questions à ce sujet depuis qu’ils ont découvert que j’avais fait ça. Nous sommes excités à ce sujet. Je veux que les gens l’entendent – ​​je veux dire, mon dieu, j’ai épousé Gwen Stefani. Je veux que tout le monde entende ça ! Je veux dire, c’est le droit de se vanter ultime. »

Bien que Stefani ait incité Shelton à se remettre à écrire des chansons lui-même, Shelton a déclaré qu’il avait choisi d’écrire une partie de ses vœux de mariage comme une chanson pour la surprendre. « Je n’ai pas ressenti de pression parce qu’elle ne savait pas que j’allais le faire, alors j’ai eu l’impression qu’il n’y avait vraiment aucune barre à mettre là. Et c’était Carson [Daly]l’idée que nous devrions écrire nos propres vœux ou quoi que ce soit d’autre – avoir cette pièce à dire avant de dire « oui » », a déclaré Shelton.

La version originale de Body Language est sortie en mai et comprend « Happy Anywhere », mettant en vedette Stefani. L’édition de luxe est prévue pour le 3 décembre. « Come Back as a Country Boy » a été ajouté comme morceau d’ouverture, tandis que « We Can Reach the Stars » est le numéro de clôture. The Voice est diffusé sur NBC les lundis et mardis à 20 h HE.