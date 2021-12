Gwen Stefani interprète les plus grands succès lors de la soirée enveloppée de Spotify

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Gwen Stefani a secoué le micro pour l’énorme fête de fin d’année de Spotify – chantant des succès de sa carrière solo et de son temps avec No Doubt … et TMZ a la vidéo.

La célébration Spotify, surnommée « Une fête totalement normale pour 2021 », s’est déroulée mardi dans un espace événementiel à Los Angeles … avec Gwen volant la vedette.

Gwen a joué pendant 45 minutes et son set comprenait certaines de ses chansons les plus célèbres, dont « Just a Girl », « Hey Baby », « The Sweet Escape », « Spiderwebs », « Hollaback Girl », « Don’t Speak , » « C’est ma vie » et « Rich Girl ».

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Le premier acte sur scène était la fanfare des USC Trojans … mais Gwen était le grand tirage ici.

La fête de fin d’année de Spotify fait suite à leur dévoilement de 2021 Wrapped … vous avez certainement vu des gens partager leurs meilleures chansons et artistes Spotify sur les réseaux sociaux … et à un moment donné, Gwen a plaisanté en disant qu’elle était l’une des meilleures Spotify. artiste.

Bien sûr, ce n’est qu’une blague et Gwen le sait… mais elle a raison… elle peut dire ce qu’elle veut car comme elle l’a dit à la foule, « C’est mon putain de show !!! »