Gwen Stefani, les moments les plus doux de Blake Shelton: chronologie des relations

Les contraires s’attirent! Gwen Stefani et Blake Shelton peuvent sembler aussi différents que possible – mais ils font un match parfait.

Le duo musical s’est rencontré en travaillant sur La voix en 2015 et sont rapidement tombés amoureux l’un de l’autre à la suite de leurs divorces Gavin Rossdale et Miranda Lambert. Après cinq ans ensemble, Shelton a finalement posé la question en octobre 2020.

«Hey @gwenstefani, merci d’avoir sauvé mon 2020… Et le reste de ma vie… je t’aime. J’ai entendu un OUI! le crooner country a jailli via Instagram à côté d’une jolie photo PDA de sa proposition.

Stefani, pour sa part, taquina que sa réponse était évidente. « Oui s’il te plaît! 💍🙏🏻 », a-t-elle sous-titré sa propre publication Instagram à l’époque.

Deux ans plus tôt, le natif de l’Oklahoma a révélé que sa relation naissante avec Stefani l’avait aidé à se remettre du «fond de la pierre» après la fin de son mariage de quatre ans.

« C’est un miracle que j’ai rencontré quelqu’un qui traversait exactement la même chose que j’étais au même moment exact dans le temps », a déclaré Shelton Willie Geist lors d’un épisode de juin 2018 de Dimanche aujourd’hui. «Je pense que si Gwen et moi étions honnêtes en ce moment en parlant de cela, je pense qu’au fond de nos esprits, nous pensions tous les deux que c’était un accord de rebond. … Mais maintenant, nous sommes ici trois ans plus tard, et chaque jour qui passe ressemble à un lien plus fort entre nous deux, et nous avons constamment l’impression de passer au niveau supérieur.

Stefani s’est séparé de Rossdale en août 2015 et les ex partagent trois fils: Kingston, Zuma et Apollo. Alors que le chanteur de «Hollaback Girl» et Shelton se sont accroupis ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus, a déclaré un initié Nous hebdomadaire exclusivement que les enfants de Stefani ont un faible pour Shelton.

«Ces garçons admirent Blake de manière considérable», a déclaré la source en août 2020. «Il a gagné leur respect en tant que figure paternelle. Il est passé du statut de leur ami à celui d’une sérieuse influence parentale.

