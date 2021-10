Gwen Stefani publie un retour sur la proposition réconfortante de Blake Shelton

Gwen Stefani donne aux fans un aperçu du jour où son mari, Blake Shelton, s’est mis à genoux et a demandé au leader de No Doubt d’être sa femme. Dans une publication récente sur Instagram, Stefani a partagé les détails intimes de leurs fiançailles, un an après que Shelton ait posé la question. La chanteuse de « Holla Back Girl » a partagé une vidéo avec ses 12,5 millions de followers à l’occasion de l’anniversaire de ses fiançailles.

« Ecoute, nous venons de nous fiancer ! » Stefani dit joyeusement dans le clip avant que Shelton ne lui embrasse la joue. « Celebration » de Kool & the Gang joue en arrière-plan de la vidéo. Stefani a également posté une photo de ce qui ressemble au moment exact que le chanteur country a proposé. Shelton est à genoux dans une église de son ranch d’Oklahoma alors que Stefani se couvre le visage sous le choc.

Le fils aîné de Stefani, Kingston, est dans le coin de la photo en souriant pour le moment. « Il y a un an aujourd’hui ?! Le 17 octobre 2020, nous nous sommes fiancés ! » elle a en partie sous-titré le message, ajoutant « @blakeshelton je t’aime! » Elle avait précédemment partagé une photo des fiançailles dans laquelle elle tenait sa main gauche montrant la bague massive. « @blakeshelton oui s’il te plait ! » elle a sous-titré la photo à l’époque.

Le couple de longue date s’est officiellement marié le week-end du 4 juillet cet été lors d’une petite cérémonie intime. La cérémonie a eu lieu à l’intérieur de la chapelle de leur ranch. Shelton est le mari de Stefani. Elle a divorcé de Gavin Rossdale en 2016. Rossdale et Stefani se sont mariés en 2002. Ensemble, ils ont trois fils: Kingston, 15 ans, Zuma, 13 ans et Apollo, 7 ans. À propos du divorce, Rossdale a déclaré que ce n’était pas facile, avec Country Music Nation notant il a dit un jour : « A part la mort, je pense que le divorce est l’une des choses les plus difficiles et les plus douloureuses à vivre. »

Shelton a déjà été marié deux fois. La première fois, Shelton a épousé Kaynette Williams. Le mariage a duré trois ans, de 2003 à 2006. Il a ensuite été marié à sa compatriote Miranda Lambert de 2011 à 2015. Pour Shelton, la troisième fois s’avère être le charme.