Gwendoline Christie, vétérinaire de Game Of Thrones, a rejoint l’émission télévisée de la famille Addams de Tim Burton

Gwendoline Christie n’est pas non plus le seul nouveau membre de la distribution à rejoindre le line-up de mercredi. Tim Burton & Co. ont apparemment complété le casting, avec l’acteur prometteur Isaac Ordonez qui jouera Pugsley Addams, George Burcea de Dampyr dans le rôle de Lurch et la main de Victor Dorabantu dans le rôle de Thing. Ni l’oncle Fester ni la grand-mère Addams n’ont été choisis, et compte tenu du descripteur invité pour les autres membres de la famille, il n’est pas tout à fait clair si ces rôles seront remplis ou non. (Je veux dire, nous nous émeuterons s’ils ne le font pas, mais quand même.) D’autres castings précédents méritent d’être notés sont le comédien Riki Lindhome en tant que nouveau thérapeute de mercredi, le Dr Valerie Kinbott, et Thora Birch en tant que l’un des seuls humains “normaux” au sein de la Jamais plus de population.